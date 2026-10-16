Actividad sísmica

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el sur de Kamchatka, en Rusia

El sismo se registró a más de 130 kilómetros de profundidad y provocó que algunos habitantes abandonaran sus viviendas. El epicentro se ubicó cerca de los volcanes Opala y Ksudach. En los primeros reportes no se informaron víctimas ni daños materiales.