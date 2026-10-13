El Gobierno de Bulgaria acusó a Rusia de estar detrás de dos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales. Los incidentes dejaron un carguero hundido y otro dañado, mientras continúan las tareas de búsqueda de los marineros desaparecidos del primer navío.
Bulgaria acusa a Rusia de atacar dos cargueros con drones en el mar Negro
El Gobierno búlgaro atribuyó a Rusia dos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, uno de los cuales se hundió y el otro quedó a la deriva. Cinco tripulantes del primer barco fueron rescatados con vida, mientras que los 15 ocupantes del segundo lograron ser evacuados. Sofía anunció gestiones diplomáticas y solicitará mayor apoyo a la OTAN.
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, calificó los ataques como inaceptables y anunció que convocará a la embajadora rusa para solicitar explicaciones. También informó que puso los hechos en conocimiento de sus socios de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Si bien atribuyó la responsabilidad a Moscú, Radev reconoció que todavía no existen pruebas concluyentes para señalar a una de las partes. “No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa”, afirmó en un video difundido en redes sociales.
Un carguero hundido y otro a la deriva
Uno de los ataques provocó el hundimiento de un carguero que navegaba desde Rumania hacia Turquía. Según informó Ruslan Strahilov, gobernador de la región búlgara de Dobrich, los equipos de rescate encontraron con vida a cinco de los 16 tripulantes, mientras continuaba la búsqueda de los otros 11.
De acuerdo con el medio especializado en transporte marítimo Maritime.bg, el buque podría ser el Azov Concord, con bandera de San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, esa identificación no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.
El segundo incidente ocurrió a unas 18 millas náuticas —aproximadamente 29 kilómetros— de la localidad costera de Byala. Allí resultó dañado el carguero Chelsea 3, de propiedad ucraniana y con bandera de Malta, que navegaba desde Turquía hacia Moldavia.
El gobernador de Varna, Mario Smrkov, informó que los 15 tripulantes de esa embarcación, siete ucranianos y ocho azeríes, fueron rescatados y trasladados al puerto de Varna. El buque, en tanto, quedó a la deriva.
Bulgaria busca reforzar la vigilancia con apoyo de la OTAN
Tras los incidentes, Radev sostuvo que los ataques contra buques mercantes en las proximidades de las aguas territoriales búlgaras representan una situación inaceptable y reclamó medidas para fortalecer la seguridad marítima y aérea del país.
“Continuaremos solicitando e insistiendo en recibir ayuda para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta”, señaló el mandatario.
Además, anunció que mantendrá una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar los hechos y las posibles medidas de cooperación.
La reacción de Sofía se produce en un contexto de tensión en el mar Negro, una zona estratégica para el comercio marítimo y afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ataques contra embarcaciones comerciales incrementan la preocupación por la seguridad de las rutas de navegación y los riesgos de una mayor extensión de las hostilidades.
La atribución a Rusia, bajo investigación
Aunque el Gobierno búlgaro señaló a Rusia como responsable de los ataques, la falta de pruebas concluyentes reconocida por el propio primer ministro mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de los incidentes.
La convocatoria a la embajadora rusa y las conversaciones previstas con la OTAN forman parte de la respuesta diplomática anunciada por Bulgaria. Por el momento, la prioridad inmediata sigue siendo la búsqueda de los tripulantes desaparecidos del carguero hundido y la evaluación de las consecuencias de ambos ataques.