Uno hundido y otro dañado

Bulgaria acusa a Rusia de atacar dos cargueros con drones en el mar Negro

El Gobierno búlgaro atribuyó a Rusia dos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, uno de los cuales se hundió y el otro quedó a la deriva. Cinco tripulantes del primer barco fueron rescatados con vida, mientras que los 15 ocupantes del segundo lograron ser evacuados. Sofía anunció gestiones diplomáticas y solicitará mayor apoyo a la OTAN.