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Uno hundido y otro dañado

Bulgaria acusa a Rusia de atacar dos cargueros con drones en el mar Negro

El Gobierno búlgaro atribuyó a Rusia dos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, uno de los cuales se hundió y el otro quedó a la deriva. Cinco tripulantes del primer barco fueron rescatados con vida, mientras que los 15 ocupantes del segundo lograron ser evacuados. Sofía anunció gestiones diplomáticas y solicitará mayor apoyo a la OTAN.

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El Gobierno de Bulgaria acusó a Rusia de estar detrás de dos ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de sus aguas territoriales. Los incidentes dejaron un carguero hundido y otro dañado, mientras continúan las tareas de búsqueda de los marineros desaparecidos del primer navío.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, calificó los ataques como inaceptables y anunció que convocará a la embajadora rusa para solicitar explicaciones. También informó que puso los hechos en conocimiento de sus socios de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

An archive handout image shows the general cargo vessel ABLE in Istanbul, Turkey, at an unknown date. The vessel was struck in a drone attack, which, according to the British maritime risk management group Vanguard, took place within the Bulgarian economic zone of the Black Sea on October 6, 2026, while it was sailing under the flag of Palau. Tony Hogwood/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE. BEST QUALITY AVAILABLE VERIFICATION: The location was verified by the tower, mosque and waterway, which matched satellite and archive imagery. The vessel was identified as the ABLE by its superstructure and paint, which matched archive imagery of the vessel. British maritime risk management group Vanguard said the Palau-flagged general cargo vessel ABLE was attacked on October 6 within Bulgaria’s economic zone.Tensión en el mar Negro: Bulgaria atribuye a Rusia ataques contra buques mercantes

Si bien atribuyó la responsabilidad a Moscú, Radev reconoció que todavía no existen pruebas concluyentes para señalar a una de las partes. “No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

Un carguero hundido y otro a la deriva

Uno de los ataques provocó el hundimiento de un carguero que navegaba desde Rumania hacia Turquía. Según informó Ruslan Strahilov, gobernador de la región búlgara de Dobrich, los equipos de rescate encontraron con vida a cinco de los 16 tripulantes, mientras continuaba la búsqueda de los otros 11.

De acuerdo con el medio especializado en transporte marítimo Maritime.bg, el buque podría ser el Azov Concord, con bandera de San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, esa identificación no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Bulgarian Prime Minister Rumen Radev addresses the media following an incident in Bulgaria's Black Sea economic zone where drones sunk one ship and damaged another, in Sofia, Bulgaria, October 6, 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva TPX IMAGES OF THE DAYTensión en el mar Negro: Bulgaria atribuye a Rusia ataques contra buques mercantes

El segundo incidente ocurrió a unas 18 millas náuticas —aproximadamente 29 kilómetros— de la localidad costera de Byala. Allí resultó dañado el carguero Chelsea 3, de propiedad ucraniana y con bandera de Malta, que navegaba desde Turquía hacia Moldavia.

El gobernador de Varna, Mario Smrkov, informó que los 15 tripulantes de esa embarcación, siete ucranianos y ocho azeríes, fueron rescatados y trasladados al puerto de Varna. El buque, en tanto, quedó a la deriva.

Bulgaria busca reforzar la vigilancia con apoyo de la OTAN

Tras los incidentes, Radev sostuvo que los ataques contra buques mercantes en las proximidades de las aguas territoriales búlgaras representan una situación inaceptable y reclamó medidas para fortalecer la seguridad marítima y aérea del país.

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“Continuaremos solicitando e insistiendo en recibir ayuda para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta”, señaló el mandatario.

Además, anunció que mantendrá una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar los hechos y las posibles medidas de cooperación.

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La reacción de Sofía se produce en un contexto de tensión en el mar Negro, una zona estratégica para el comercio marítimo y afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ataques contra embarcaciones comerciales incrementan la preocupación por la seguridad de las rutas de navegación y los riesgos de una mayor extensión de las hostilidades.

La atribución a Rusia, bajo investigación

Aunque el Gobierno búlgaro señaló a Rusia como responsable de los ataques, la falta de pruebas concluyentes reconocida por el propio primer ministro mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de los incidentes.

La convocatoria a la embajadora rusa y las conversaciones previstas con la OTAN forman parte de la respuesta diplomática anunciada por Bulgaria. Por el momento, la prioridad inmediata sigue siendo la búsqueda de los tripulantes desaparecidos del carguero hundido y la evaluación de las consecuencias de ambos ataques.

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