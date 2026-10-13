Dos ciudadanos turcos fueron detenidos en Alemania por su presunta participación en un ataque incendiario contra una estación terrestre de Starlink en Polonia, ocurrido el 23 de septiembre. El arresto se concretó en la ciudad de Nürtingen, cerca de Stuttgart, a pedido de las autoridades polacas, que investigan el hecho como un posible sabotaje.
Detuvieron en Alemania a dos sospechosos de sabotear una estación de Starlink en Polonia
Dos ciudadanos turcos fueron detenidos en Nürtingen, Alemania, a pedido de las autoridades polacas, por su presunta participación en un incendio ocurrido el 23 de septiembre en una estación terrestre de Starlink, al sur de Varsovia. El Gobierno de Polonia sospecha que el ataque fue organizado por los servicios de inteligencia rusos.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó sobre las detenciones el martes 13 de octubre y señaló que los sospechosos deberán responder ante la Justicia de su país.
“A petición de los servicios de inteligencia polacos, la policía alemana ha detenido a dos ciudadanos turcos sospechosos de haber incendiado la estación de Starlink en Mazovia”, escribió el mandatario en la red social X.
El incendio se produjo en una instalación ubicada en Wola Krobowska, a unos 50 kilómetros al sur de Varsovia. Según la información difundida por medios alemanes, el fuego afectó al sistema de suministro eléctrico y a un generador de la estación, que forma parte de la infraestructura vinculada con la conectividad satelital.
Cómo habría sido el ataque contra la estación
De acuerdo con información publicada por el diario alemán Schwäbische Zeitung, los sospechosos habrían llegado hasta las instalaciones, arrojado un líquido inflamable sobre un armario eléctrico y abandonado el lugar pocos minutos después.
Los dos hombres, de 34 y 38 años, habrían sido vigilados durante varios días, tanto en sus desplazamientos hacia el lugar del incendio como durante el regreso a Alemania, según el mismo medio.
La Oficina Regional de Investigación Criminal de Stuttgart confirmó las detenciones en Nürtingen, realizadas a pedido de las autoridades polacas. Estaba previsto que los sospechosos comparecieran ante un juez de instrucción para avanzar con los procedimientos judiciales correspondientes.
Por otra parte, los diarios Bild y Schwäbische Zeitung informaron sobre posibles detenciones adicionales en Berlín-Spandau y Karlsruhe. Sin embargo, esas versiones no habían sido confirmadas oficialmente por las autoridades alemanas.
Polonia sospecha de los servicios de inteligencia rusos
Desde el Gobierno polaco vincularon el incendio con una posible operación de sabotaje dirigida desde el extranjero. Las sospechas apuntan a los servicios de inteligencia rusos, aunque la responsabilidad por el ataque deberá establecerse en el marco de la investigación judicial.
El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwiński, afirmó que, una vez trasladados los sospechosos al país, se les imputarían delitos relacionados con sabotaje y actividades realizadas por encargo de un servicio de inteligencia extranjero.
En la misma línea, Tomasz Siemoniak, responsable de la coordinación de los servicios de inteligencia polacos, sostuvo que no tenía dudas sobre la participación de Rusia en el episodio.
Según las autoridades de Varsovia, los servicios rusos recurrirían cada vez más a personas vinculadas con el mundo delictivo para llevar adelante operaciones encubiertas. No obstante, esa hipótesis deberá sustentarse con pruebas en el proceso judicial.
La importancia de Starlink para Ucrania
El ataque adquirió relevancia por las características de la infraestructura afectada y su relación con la conectividad satelital utilizada en la región. La red Starlink, operada por SpaceX, proporciona acceso a Internet mediante satélites y tiene un papel importante en las comunicaciones de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.
La estación de Wola Krobowska se encuentra en territorio polaco y contribuye al funcionamiento de la infraestructura de conectividad vinculada con Ucrania, según los reportes sobre el incidente.
El caso se suma a las preocupaciones de Polonia por posibles actos de sabotaje contra instalaciones estratégicas en el contexto de la guerra. Por ahora, las detenciones en Alemania representan un avance en la investigación, pero la eventual responsabilidad de los sospechosos y la posible participación de los servicios rusos deberán ser determinadas por la Justicia.