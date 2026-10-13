Presta servicio a Ucrania

Detuvieron en Alemania a dos sospechosos de sabotear una estación de Starlink en Polonia

Dos ciudadanos turcos fueron detenidos en Nürtingen, Alemania, a pedido de las autoridades polacas, por su presunta participación en un incendio ocurrido el 23 de septiembre en una estación terrestre de Starlink, al sur de Varsovia. El Gobierno de Polonia sospecha que el ataque fue organizado por los servicios de inteligencia rusos.