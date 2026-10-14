En Kiev y Járkov

Rusia atacó instalaciones energéticas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin electricidad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que unos 600.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico tras una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones. Según Kiev, la ofensiva provocó daños en 30 instalaciones del sector energético y afectó infraestructuras vinculadas al petróleo y al ga