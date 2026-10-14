Violencia

Corea del Sur: un hombre con cuchillos atados a las manos apuñaló a ocho personas en un shopping

El ataque ocurrió en un complejo comercial de Incheon, cerca de Seúl. El sospechoso, de 59 años, fue reducido por clientes y comerciantes antes de ser detenido. Una de las víctimas permanecía inconsciente, mientras la Policía investiga las razones del hecho.