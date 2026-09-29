Tras una explosión en la DMZ

Corea del Sur acusa a Pyongyang de violar el armisticio

Una investigación preliminar atribuyó a Corea del Norte la colocación de una mina que explotó el 21 de septiembre e hirió a tres soldados surcoreanos. Seúl considera que el episodio constituye una violación del acuerdo de armisticio vigente desde 1953.