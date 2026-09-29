Corea del Sur acusó este martes a Corea del Norte de haber violado el acuerdo de armisticio que puso fin a las hostilidades de la Guerra de Corea, tras una explosión registrada la semana pasada en la Zona Desmilitarizada (DMZ).
Corea del Sur acusa a Pyongyang de violar el armisticio
Una investigación preliminar atribuyó a Corea del Norte la colocación de una mina que explotó el 21 de septiembre e hirió a tres soldados surcoreanos. Seúl considera que el episodio constituye una violación del acuerdo de armisticio vigente desde 1953.
El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, afirmó ante el Parlamento que las conclusiones preliminares de la investigación apuntan a Pyongyang como responsable de la colocación de la mina terrestre que explotó el 21 de septiembre.
“Se trata de una clara violación del acuerdo de armisticio”, sostuvo el funcionario, quien agregó que Seúl adoptará las medidas que considere correspondientes.
Tres soldados heridos
La explosión ocurrió dentro de la DMZ y dejó tres militares surcoreanos heridos. Uno de ellos sufrió la pérdida de un pie como consecuencia del estallido.
La investigación está siendo realizada de manera conjunta por el Ejército de Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento del armisticio en la zona.
Durante las tareas de inspección posteriores al incidente, el Ejército surcoreano informó además del hallazgo de otra mina antipersonal de fabricación norcoreana cerca del lugar de la explosión.
Según el Estado Mayor Conjunto de Seúl, este artefacto es diferente del que se presume que provocó el estallido del 21 de septiembre, por lo que continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del episodio.
Una de las zonas más minadas del mundo
La Zona Desmilitarizada tiene aproximadamente cuatro kilómetros de ancho y se extiende por cerca de 250 kilómetros a través de la península coreana. Fue establecida en 1953 como área de separación entre las fuerzas de ambos países.
El territorio continúa siendo una de las zonas con mayor presencia de minas terrestres del mundo. Se estima que contiene al menos 800.000 artefactos, muchos de ellos colocados durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953.
La presencia de estos explosivos hace que cualquier actividad militar o de mantenimiento dentro de la zona implique riesgos elevados.
Un armisticio sin tratado de paz
La Guerra de Corea terminó en 1953 con un armisticio, pero no con un tratado de paz. Por este motivo, Corea del Norte y Corea del Sur continúan técnicamente en estado de guerra.
En este contexto, Seúl considera que la colocación de una nueva mina por parte de las fuerzas norcoreanas, si se confirma de manera definitiva, constituiría una infracción del acuerdo que regula la situación militar en la península.
La investigación conjunta deberá determinar ahora el origen y las circunstancias de la colocación de los artefactos encontrados en la zona.