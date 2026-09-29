#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Medidas oficiales

Brasil tomó una fuerte medida por las subas de los combustibles

El Ejecutivo brasileño intensificó la fiscalización sobre estaciones de servicio y distribuidoras y mantuvo una subvención para el gasoil, en medio de la volatilidad internacional del petróleo.

El Gobierno de Brasil reforzó la fiscalización sobre estaciones de servicio y distribuidoras.El Gobierno de Brasil reforzó la fiscalización sobre estaciones de servicio y distribuidoras.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gobierno brasileño anunció este lunes un refuerzo de las medidas destinadas a contener posibles aumentos “abusivos” de los combustibles, en un contexto de volatilidad en los precios internacionales del petróleo provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, explicó que el Ejecutivo no busca “controlar” los precios, sino evitar incrementos considerados abusivos. Para ello, las autoridades intensificaron la fiscalización sobre estaciones de servicio y distribuidoras en todo el país.

Mirá tambiénBolivia intervino la Agencia Nacional de Hidrocarburos en medio de la crisis de combustibles

Mantienen el subsidio al diésel

Entre las medidas adoptadas por Brasil se encuentra el mantenimiento de una subvención de 2,12 reales por litro de diésel, equivalente a unos 40 centavos de dólar.

El objetivo de esta ayuda es reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre el mercado interno, especialmente en el sistema de transporte de alimentos, uno de los sectores más vulnerables ante posibles efectos inflacionarios.

Más de 240 acciones de fiscalización

La denominada “Operación Carga Pesada”, puesta en marcha por el Gobierno brasileño, llevó a cabo 241 acciones de fiscalización entre el 21 y el 25 de septiembre.

El operativo está orientado a controlar los precios y las prácticas comerciales dentro de la cadena de combustibles, en un momento marcado por la inestabilidad de las cotizaciones internacionales del petróleo.

En paralelo, la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) abrió 70 procesos contra estaciones de servicio y distribuidoras por posibles conductas abusivas.

Truckers attend a protest against high diesel fuel prices at BR-116 Regis Bittencourt highway in Sao Paulo, Brazil May 25, 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto brasil protestas en la ruta BR040 paro huelga de camioneros camioneros cortan corte ruta protesta rutas cortadas reclamo por el aumento suba del combustibleLa Operación Carga Pesada realizó 241 acciones de fiscalización entre el 21 y el 25 de septiembre.

Multas por más de 700 millones de reales

Por su parte, la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) aplicó sanciones cuyo monto conjunto supera los 700 millones de reales, unos 134 millones de dólares.

Las empresas sancionadas todavía pueden presentar recursos contra esas decisiones administrativas.

Además, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva decidió levantar las sanciones previstas para los aumentos de precios sin causa justificada. Esas multas iban desde 20.000 hasta 500 millones de reales, equivalentes a entre 3.828 y 95,7 millones de dólares.

De igualmanera, anunció que el abastecimiento de diésel para octubre está garantizado, con el objetivo de llevar tranquilidad ante la próxima demanda estacional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Lula da Silva
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro