Escenario ajustado

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro llegan a la recta final con una disputa ajustada

La primera vuelta será el 4 de octubre y las últimas encuestas muestran una diferencia estrecha entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Un eventual balotaje está previsto para el 25 de octubre.