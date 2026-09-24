Arte y política

Bad Bunny cedió a Lula una de sus canciones para su campaña presidencial en Brasil

Aunque dura menos de un minuto, el clip se instaló rápidamente en las redes sociales por la doble lectura de su mensaje: por un lado, la historia de gentrificación de Hawái; por otro, la soberanía nacional que Lula enarbola frente a su competencia directa, Flávio Bolsonaro.