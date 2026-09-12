El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este sábado a sectores de la derecha de haber buscado apoyo político en Estados Unidos para beneficiar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Lula acusó a la derecha de buscar respaldo de Trump de cara a los comicios
El presidente brasileño apuntó contra sectores opositores por supuestamente recurrir a Estados Unidos para favorecer a Flávio Bolsonaro. Reivindicó la soberanía electoral.
Durante un acto de campaña en Curitiba, estado de Paraná, Lula sostuvo que dirigentes opositores recurrieron al entorno de Donald Trump en plena carrera electoral.
“Fueron a pedirle ayuda a Trump”
“Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump”, afirmó el mandatario brasileño durante su discurso.
Lula también cuestionó que militantes opositores utilicen banderas de Estados Unidos durante actos de campaña y vinculó ese gesto con una supuesta búsqueda de respaldo externo.
El presidente aclaró que pretende mantener buenas relaciones con Washington, aunque remarcó que eso no implica aceptar interferencias en la política interna de Brasil.
La soberanía como eje de campaña
Lula defendió el carácter soberano de las elecciones y sostuvo que únicamente los ciudadanos brasileños deben decidir quiénes ocuparán los cargos públicos.
En ese marco, pidió a los votantes reflexionar sobre el rumbo político y económico que quieren para el país.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 4 de octubre.
Una elección polarizada
A menos de un mes de los comicios, las principales encuestas concentran la intención de voto entre Lula, representante del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, respaldado por el Partido Liberal.
El mandatario aparece como uno de los principales favoritos para imponerse en la elección y buscar un nuevo mandato al frente del Ejecutivo.
La campaña se desarrolla además en medio de una fuerte disputa política entre oficialismo y oposición.
Tensión con Estados Unidos
El Gobierno brasileño cuestionó en las últimas semanas declaraciones de autoridades estadounidenses que expresaron apoyo al principal candidato opositor.
Desde Brasilia interpretaron esas manifestaciones como intentos de injerencia en asuntos internos del país.
El escenario electoral coincide con un período de tensiones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos.