El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su país “no es ni será colonia de nadie” durante un mensaje emitido por la Cadena Nacional por el Día de la Independencia. El discurso estuvo marcado por las tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos y por una defensa de la soberanía brasileña.
Lula desafió a Estados Unidos y afirmó: “Brasil no es ni será colonia de nadie”
El mandatario brasileño defendió la autonomía nacional, cuestionó las presiones externas y reivindicó la capacidad de tomar decisiones sobre los recursos naturales, el comercio y el desarrollo económico.
“No podemos agachar la cabeza ante potencias extranjeras que quieren convertir nuevamente a Brasil en una colonia. No somos una colonia y no seremos colonia de nadie”, sostuvo el mandatario.
Lula afirmó que preservar la independencia implica defender la soberanía y la democracia, además de garantizar que Brasil pueda definir de manera autónoma el manejo de sus recursos naturales, sus vínculos comerciales y su desarrollo económico.
La defensa de la soberanía
Durante su discurso, el presidente remarcó la importancia de que Brasil pueda proteger sus intereses frente a cualquier presión externa.
“Un país soberano es aquel capaz de defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente, sus recursos y su población de cualquier interés extranjero”, señaló.
Lula también sostuvo que Brasil deberá defender aquello que considera propio y mencionó las reservas petroleras y la nueva legislación vinculada con los minerales críticos.
“Son recursos naturales que, como nuestro petróleo, deben utilizarse para el desarrollo de tecnología de vanguardia y la generación de empleos de calidad en Brasil”, afirmó.
Las tensiones con Estados Unidos
Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos. Según el texto, el Gobierno estadounidense aplicó durante este año un segundo aumento de aranceles sobre determinados productos brasileños.
El escenario también estuvo atravesado por el encuentro entre el presidente Donald Trump y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato del opositor Partido Liberal que sostiene un alineamiento con el mandatario estadounidense.
Lula defendió el libre comercio
En otro tramo de su mensaje, el presidente brasileño reivindicó el derecho de su país a establecer sus propias relaciones comerciales sin condicionamientos externos.
“Brasil trabaja por la paz mundial y la armonía entre las naciones. Defendemos el libre comercio. Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprarle algo y a quién podemos venderle algo. Somos un país soberano, y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más”, aseguró.
Lula es candidato a la reelección en los comicios previstos para el 4 de octubre.
Brasil conmemora este lunes el Día de la Independencia, en recuerdo del proceso que culminó el 7 de septiembre de 1822, cuando el país proclamó su independencia del Reino de Portugal.