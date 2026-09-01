Una delegación de diputados nacionales se reunió este miércoles con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en el Palacio de Itamaraty. El encuentro se desarrolló en medio del deterioro de la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.
Diputados argentinos se reunieron con el canciller de Brasil para reactivar el diálogo bilateral
Legisladores de distintos bloques fueron recibidos por Mauro Vieira en Brasilia. La comitiva busca abrir un canal parlamentario entre ambos países.
La reunión duró cerca de una hora y tuvo como objetivo impulsar un canal de diálogo parlamentario. Vieira modificó su agenda y postergó un viaje a Uruguay para recibir a los legisladores argentinos.
Una delegación multipartidaria
La comitiva estuvo integrada por Nicolás Massot, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Oscar Herrera Ahuad y Eduardo Falcone.
Los representantes pertenecen a Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal y el MID. La Libertad Avanza y el PRO no enviaron integrantes, mientras que Lousteau representó al sector radical que integra Provincias Unidas.
Martínez señaló que el mensaje transmitido fue que el vínculo con Brasil resulta “mucho más importante y estratégico que cualquier episodio circunstancial”. También aseguró que ambas partes manifestaron voluntad de normalizarlo.
La agenda en Brasilia
La actividad incluyó una reunión en el Palacio do Planalto con José Guimarães, secretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia brasileña.
Los diputados también mantuvieron encuentros en el Senado con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. Ambos espacios son encabezados por Nelsinho Trad.
Massot, impulsor del viaje, explicó que la intención es establecer una vía de diplomacia parlamentaria ante las dificultades del vínculo oficial. También sostuvo que la política exterior no debe quedar condicionada por las afinidades personales de los presidentes.
Los cruces que originaron la crisis
La tensión aumentó el 25 de julio, cuando Milei participó de un acto político en San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.
El mandatario argentino volvió a acusar de corrupción a su par brasileño el 3 de agosto. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios.
Los diputados argentinos plantearon la creación de una Comisión Bicameral de Integración Bilateral y Cooperación. La misión también propuso que legisladores brasileños realicen una visita a Buenos Aires para continuar las conversaciones.