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En medio de la tensión

Diputados argentinos se reunieron con el canciller de Brasil para reactivar el diálogo bilateral

Legisladores de distintos bloques fueron recibidos por Mauro Vieira en Brasilia. La comitiva busca abrir un canal parlamentario entre ambos países.

Mauro Vieira recibió en Itamaraty a diputados argentinos pertenecientes a distintos bloques políticos.Mauro Vieira recibió en Itamaraty a diputados argentinos pertenecientes a distintos bloques políticos.
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Una delegación de diputados nacionales se reunió este miércoles con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en el Palacio de Itamaraty. El encuentro se desarrolló en medio del deterioro de la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión duró cerca de una hora y tuvo como objetivo impulsar un canal de diálogo parlamentario. Vieira modificó su agenda y postergó un viaje a Uruguay para recibir a los legisladores argentinos.

Una delegación multipartidaria

La comitiva estuvo integrada por Nicolás Massot, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Oscar Herrera Ahuad y Eduardo Falcone.

Presidentes Lula da Silva de Brasil y Javier Milei de Argentina. Para Trump, el argentino es un "aliado clave" en la lucha contra el socialismo, del cual el brasileño -justamente- es uno de los principales referentes en Latinoamérica.La delegación busca establecer un canal de diplomacia parlamentaria entre la Argentina y Brasil.

Los representantes pertenecen a Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal y el MID. La Libertad Avanza y el PRO no enviaron integrantes, mientras que Lousteau representó al sector radical que integra Provincias Unidas.

Martínez señaló que el mensaje transmitido fue que el vínculo con Brasil resulta “mucho más importante y estratégico que cualquier episodio circunstancial”. También aseguró que ambas partes manifestaron voluntad de normalizarlo.

La agenda en Brasilia

La actividad incluyó una reunión en el Palacio do Planalto con José Guimarães, secretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia brasileña.

Los diputados también mantuvieron encuentros en el Senado con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. Ambos espacios son encabezados por Nelsinho Trad.

Massot, impulsor del viaje, explicó que la intención es establecer una vía de diplomacia parlamentaria ante las dificultades del vínculo oficial. También sostuvo que la política exterior no debe quedar condicionada por las afinidades personales de los presidentes.

(250703) -- BUENOS AIRES, 3 julio, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Argentina del presidente argentino, Javier Milei (d), posando para una fotografía con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (i), durante la LXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 3 de julio de 2025. Los presidentes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) iniciaron el jueves en la ciudad argentina de Buenos Aires una cumbre en la que prevén revisar el estado de la integración regional, así como posibles acuerdos con otras regiones y países del mundo. (Xinhua/Presidencia de Argentina) (jg) (ah) (ce)Brasil llamó a consultas a su embajador Julio Bitelli después de los cruces entre Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Xinhua

Los cruces que originaron la crisis

La tensión aumentó el 25 de julio, cuando Milei participó de un acto político en San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

El mandatario argentino volvió a acusar de corrupción a su par brasileño el 3 de agosto. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios.

Los diputados argentinos plantearon la creación de una Comisión Bicameral de Integración Bilateral y Cooperación. La misión también propuso que legisladores brasileños realicen una visita a Buenos Aires para continuar las conversaciones.

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