Relación bilateral

Tensión entre Argentina y Brasil: el canciller de Lula le pidió a Milei que “pare las agresiones”

El canciller brasileño Mauro Vieira sostuvo que el vínculo con la Argentina es estratégico, pero que atraviesa un momento de deterioro. Rechazó las acusaciones de Javier Milei sobre una supuesta intervención de Brasil en la política argentina y señaló que la normalización de la relación dependerá de que cesen las críticas.