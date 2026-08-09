La relación entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el canciller brasileño Mauro Vieira reclamara al gobierno de Javier Milei un cambio de actitud para comenzar a recomponer el vínculo entre ambos países.
Tensión entre Argentina y Brasil: el canciller de Lula le pidió a Milei que “pare las agresiones”
El canciller brasileño Mauro Vieira sostuvo que el vínculo con la Argentina es estratégico, pero que atraviesa un momento de deterioro. Rechazó las acusaciones de Javier Milei sobre una supuesta intervención de Brasil en la política argentina y señaló que la normalización de la relación dependerá de que cesen las críticas.
El funcionario sostuvo que la relación bilateral “es muy importante” y pidió que desde la Argentina se “detengan las agresiones”, en referencia a las recientes críticas del Presidente contra Luiz Inácio Lula da Silva y distintas instituciones brasileñas.
El planteo se produce en un escenario diplomático deteriorado, después de una sucesión de cruces entre los gobiernos y de la decisión de Brasil de reducir el nivel de representación diplomática con la Argentina. Vieira, quien fue embajador brasileño en Buenos Aires entre 2004 y 2010, señaló que actualmente el vínculo está administrado por encargados de negocios.
El reclamo de Brasil y las acusaciones que rechazó Vieira
En declaraciones conocidas este sábado, Vieira sostuvo que para avanzar hacia una normalización de la relación bilateral es necesario que exista un gesto desde la Argentina.
“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, afirmó el canciller brasileño, quien además destacó que Brasil continúa considerando a la Argentina como un socio estratégico.
Según planteó, el objetivo es que los dos países puedan recuperar el funcionamiento habitual de sus canales diplomáticos y que los embajadores vuelvan a ocupar sus puestos.
El funcionario también respondió a una de las acusaciones formuladas por Milei en los últimos días. El Presidente argentino había señalado una supuesta participación de Brasil en una campaña internacional contra la Argentina y mencionado un presunto financiamiento brasileño a la campaña electoral de Sergio Massa.
Vieira rechazó de manera tajante esa versión y la calificó como “totalmente falsa”. De esta manera, el canciller buscó separar las diferencias políticas entre ambos gobiernos de las relaciones institucionales entre los dos Estados.
Otro de los puntos cuestionados por el funcionario brasileño fue la caracterización de Lula como “comunista”, una definición utilizada reiteradamente por Milei y dirigentes de su espacio político.
Vieira sostuvo que esa descripción responde a la visión del Presidente argentino y recordó que Lula no planteó modificar el carácter capitalista de la economía brasileña. “Sorprende” esa caracterización, señaló el canciller, según las declaraciones difundidas.
El reclamo brasileño se suma a una serie de medidas adoptadas durante las últimas semanas. La tensión se profundizó luego de la participación de Milei en un acto político en San Pablo en respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En esa oportunidad, el mandatario argentino volvió a cuestionar a Lula y también dirigió críticas contra instituciones del Estado brasileño.
A raíz de esas declaraciones, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, mientras que el canciller Vieira convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el malestar del gobierno brasileño.
Una relación estratégica atravesada por la disputa política
La principal preocupación detrás del conflicto excede la relación personal entre Milei y Lula. Argentina y Brasil mantienen una extensa agenda comercial, económica e institucional, además de compartir el Mercosur y una frontera de más de mil kilómetros.
Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, por lo que cualquier deterioro de los canales diplomáticos puede tener consecuencias sobre una relación que continúa funcionando más allá de las diferencias políticas entre los presidentes.
En ese sentido, Vieira buscó remarcar que Brasil no plantea abandonar el vínculo con la Argentina. Por el contrario, sostuvo que su país continúa considerándola un socio estratégico y manifestó su expectativa de que las condiciones políticas permitan recuperar el nivel habitual de representación diplomática.
La crisis actual tiene como antecedente inmediato la escalada producida a partir de las declaraciones de Milei durante su visita a San Pablo. Brasil interpretó la participación del mandatario argentino en la campaña electoral brasileña y sus cuestionamientos a Lula como una intervención en asuntos de política interna.
A esto se sumó la respuesta de distintos funcionarios brasileños y la decisión de rebajar temporalmente el nivel de representación diplomática. El vínculo quedó así atravesado por una disputa política que, hasta ahora, no se tradujo en una ruptura de las relaciones entre ambos países, pero sí en un deterioro de los canales políticos de mayor nivel.
El nuevo mensaje de Vieira apunta precisamente a recuperar esos canales. El canciller brasileño dejó abierta la posibilidad de que los embajadores regresen a sus destinos, aunque condicionó ese paso a un cambio en el escenario actual.