El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó este miércoles que la escalada diplomática entre Argentina y Brasil es una "muy mala noticia" para el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Canciller uruguayo calificó la crisis diplomática entre Argentina y Brasil como "muy mala noticia"
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, brindó un balance negativo de la disputa entre Milei y Lula.
Además, Lubetkin expresó la expectativa de que ambos gobiernos restablezcan el diálogo para reducir las tensiones. El funcionario sostuvo que el deterioro del vínculo entre los dos principales socios del Mercosur perjudica no solo a Brasil y Argentina, sino también a Uruguay y Paraguay.
"Lo observamos muy mal, por cierto. Esto no ayuda a nadie", declaró a periodistas en Montevideo.
El estado del Mercosur
Lubetkin aseguró que un Mercosur tensionado dificulta el trabajo del bloque en un semestre que calificó de especialmente relevante por la agenda de negociaciones comerciales que lidera Uruguay al presidir ese bloque y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
Agregó que espera que "a nivel de Estado se encuentren los mecanismos de diálogo para bajar las tensiones y poder avanzar".
Consultado sobre una eventual mediación uruguaya, Lubetkin indicó que Montevideo mantiene su disposición a colaborar cuando sea requerido aunque, por el momento, no existe una gestión de intermediación en marcha.
Lula califica de "irresponsable" la decisión de EEUU de retirar visado a embajadora
El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, afirmó este miércoles que la decisión de Estados Unidos de revocar el visado a la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti, fue "irresponsable" e "impensada". El mandatario destacó también que no recibirá a nuevos embajadores hasta las elecciones generales, programadas para octubre.
"Tomó esa actitud (de revocar el visado) que me parece una actitud irresponsable, impensada para un país que tiene 203 años de diplomacia, de relación diplomática. Así que es innecesario", afirmó Lula da Silva.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes la revocación del visado de la embajadora Viotti con el argumento de una supuesta demora de las autoridades brasileñas en otorgar la autorización diplomática a Daniel Pérez, quien fue postulado en junio para asumir la embajada estadounidense en Brasilia.
Al respecto, Lula da Silva dijo que Estados Unidos no le había dado importancia a la situación de la embajada en Brasil, que lleva más de un año y medio sin representante.
"A Estados Unidos no le importa tener un embajador en Brasil. Hace un año y medio que (Donald Trump) está en el poder y no envió a nadie aquí. ¿Y ahora pretenden enviar uno y creen que estamos obligados a hacerlo en la fecha que ellos quieren? No es justo ni posible. Queremos que nos traten con respeto", dijo.
La declaración del mandatario brasileño tuvo lugar durante una entrevista concedida a un grupo de podcasts brasileños especializados en temas científicos.
En una nota oficial, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia brasileña calificó la noche del martes como "falsas" las justificaciones utilizadas para la revocación del visado de la embajadora.
El comunicado destacó además que el gesto forma parte de una serie de actitudes "motivadas por razones ideológicas incompatibles con una alianza bilateral que siempre estuvo pautada por el respeto mutuo".