Ofensiva contra el juego digital

Lula prohibió por decreto las apuestas deportivas y los casinos online en Brasil

El mandatario firmó una medida de efecto inmediato para vetar de forma definitiva la operación y la publicidad de las plataformas digitales, comparando su impacto social con una adicción grave. La decisión encendió la alarma en los clubes de fútbol, que advierten por la pérdida de millonarios patrocinios.