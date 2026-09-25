El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió temporalmente el viernes (25.09.2026) las apuestas deportivas en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas.
Lula prohibió las apuestas deportivas en línea
El derechista Flávio Bolsonaro, su rival en los comicios, dijo que la prohibición de Lula es "una estafa electoral" pues fue su gobierno el que reglamentó las apuestas virtuales.
Las apuestas o "bets", una de las principales fuentes de financiamiento del poderoso fútbol brasileño, son a su vez una causa del endeudamiento récord de las familias, según el gobierno.
Una mayoría de los electores las rechaza y el mismo presidente Lula las ha calificado de "enfermedad".
El mercado de las apuestas en Brasil ha experimentado un auge desde que el propio Lula estableció un marco regulatorio en 2023.
Pero varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo,han advertido contra la iniciativapor el impacto en sus finanzas.
Un problema de salud pública
"A partir de esta fecha no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas en el país", afirmó el ministro de Economía, Dario Durigan, en un acto en Sao Paulo junto a Lula.
Durigan dijo que el gobierno ha intentado regular el sector, que se ha convertido en un problema de salud pública, con más de 60.000 millones de reales (11.000 millones de dólares) que pasan de las familias a las casas de apuestas.
"Esto causa angustia y vergüenza. Hay gente que incluso se ha quitado la vida por ello", afirmó.
Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos de la Confederación Nacional del Comercio.
Bolsonaro: "es una nueva estafa"
El senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente, acusó a Lula de practicar una "estafa electoral" por anunciar la prohibición de las apuestas deportivas en internet a solo nueve días de los comicios.
El líder ultraderechista afirmó que Lula es el responsable de las apuestas deportivas virtuales, ya que fueron reglamentadas en su mandato y a que su gobierno se benefició de los impuestos pagados por las 85 casas de apuestas que autorizó, pero que ahora, por motivos electorales, anuncia su prohibición.
El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro señaló además que Lula las prohibió con un decreto ejecutivo temporal, es decir, que puede perder vigencia en cuatro meses, es decir después de las elecciones.
"Se trata de una nueva estafa del gobierno de Lula. A solo nueve días de las elecciones anuncia que va a acabar con las apuestas, pero fue su gobierno el que las legalizó", dijo.
Los casinos virtuales eran considerados una infracción penal en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero con su reglamentación en el actual Gobierno fueron legalizados", afirmó el senador.