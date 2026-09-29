Tres detenidos

Estonia acusa a Rusia de estar detrás del incendio de una empresa de drones para Ucrania

Las autoridades estonias señalaron a los servicios de inteligencia rusos como responsables de un incendio ocurrido en agosto en las instalaciones de Milrem Robotics, en Tallin. Tres ciudadanos lituanos fueron detenidos y posteriormente extraditados a Estonia. Moscú calificó las acusaciones de “infundadas” y “completamente irreales”.