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Estonia acusa a Rusia de estar detrás del incendio de una empresa de drones para Ucrania

Las autoridades estonias señalaron a los servicios de inteligencia rusos como responsables de un incendio ocurrido en agosto en las instalaciones de Milrem Robotics, en Tallin. Tres ciudadanos lituanos fueron detenidos y posteriormente extraditados a Estonia. Moscú calificó las acusaciones de “infundadas” y “completamente irreales”.

Estonia vincula a los servicios rusos con un incendio provocado en una empresa de defensaEstonia vincula a los servicios rusos con un incendio provocado en una empresa de defensa
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Las autoridades de Estonia acusaron a los servicios de inteligencia rusos de estar detrás de un incendio provocado en las instalaciones de Milrem Robotics, una empresa de defensa que fabrica sistemas robóticos y drones terrestres utilizados en apoyo a Ucrania.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, afirmó que el incendio registrado la noche del 15 de agosto fue un acto de sabotaje encargado por los servicios especiales de la Federación Rusa. La acusación surge de las conclusiones del Servicio de Seguridad Interna de Estonia.

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Según Michal, el episodio formaría parte de una campaña más amplia destinada a generar presión sobre países europeos que respaldan a Ucrania y buscan mantener las sanciones contra Moscú.

Tres detenidos y extraditados

El incendio se produjo en un edificio utilizado por Milrem Robotics en el distrito de Lasnamäe, en Tallin. Los servicios de emergencia intervinieron rápidamente y lograron controlar las llamas. De acuerdo con las autoridades estonias, no hubo personas heridas ni vidas en riesgo.

La investigación derivó en la detención de tres ciudadanos lituanos en Letonia. Dos fueron arrestados el 17 de agosto y un tercero al día siguiente.

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Durante los procedimientos realizados en territorio letón, las autoridades incautaron dispositivos de almacenamiento de datos y distintos objetos que, según la investigación, podrían haber sido utilizados para provocar el incendio.

Los tres sospechosos fueron posteriormente extraditados a Estonia entre el 17 y el 18 de septiembre, donde quedaron a disposición de la investigación.

Estonia advierte sobre nuevos intentos de sabotaje

El director general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, Margo Palloson, sostuvo que la detención de los sospechosos no elimina el riesgo de nuevas operaciones.

Según el funcionario, los servicios especiales rusos continúan intentando reclutar o influir en personas dentro de Europa para llevar adelante acciones de sabotaje. En ese contexto, señaló que las empresas vinculadas con la industria de defensa y las organizaciones que apoyan a Ucrania enfrentan un nivel elevado de amenaza.

European Commissioner for Defence and Space Andrius Kubilius, Latvian Prime Minister Andris Kulbergs, Finnish Prime Minister Petteri Orpo, Lithuanian President Gitanas Nauseda, Polish Prime Minister Donald Tusk, Romanian President Nicusor Dan, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson and Estonian Prime Minister Kristen Michal attend a press conference at the Artus Court during the Eastern Flank Summit in Gdansk, Poland, June 25, 2026. REUTERS/Lukasz Glowala TPX IMAGES OF THE DAYEstonia vincula a los servicios rusos con un incendio provocado en una empresa de defensa

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, afirmó que su país mantendrá el respaldo a Ucrania y trabajará junto con sus aliados para aumentar la presión sobre Rusia.

Moscú niega las acusaciones

El Kremlin rechazó las acusaciones formuladas por Estonia. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó las denuncias como “infundadas”, “gratuitas” y “completamente irreales”.

Peskov sostuvo que el Kremlin no considera creíbles las declaraciones de las autoridades estonias y rechazó cualquier responsabilidad rusa en el incendio.

Estonian Prime Minister Kristen Michal, Finnish President Alexander Stubb and NATO Secretary General Mark Rutte attend a joint press conference at the summit of the Baltic Sea NATO countries, at the Presidential Palace in Helsinki, Finland January 14, 2025. Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND. TPX IMAGES OF THE DAYEstonia vincula a los servicios rusos con un incendio provocado en una empresa de defensa

De esta manera, la investigación continúa en Estonia mientras las autoridades del país báltico sostienen que el incendio formó parte de una operación de sabotaje vinculada a Rusia, una acusación que Moscú niega.

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