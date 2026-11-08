Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo y dejó al menos 23 personas heridas. El temblor provocó daños materiales en distintos comercios, afectó el funcionamiento del transporte ferroviario y llevó a numerosos habitantes a salir de los edificios por precaución.
Terremoto en Japón: un sismo de magnitud 5,7 dejó al menos 23 heridos y provocó daños
El movimiento se registró durante la madrugada de este domingo en el centro del país, con epicentro en la prefectura de Shizuoka. Hubo destrozos en locales, evacuaciones y demoras en los trenes bala. También se registraron réplicas de menor intensidad.
El movimiento se produjo a la 1:04 (hora local) y tuvo su epicentro en la prefectura de Shizuoka, a unos 40 kilómetros de profundidad.
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que la magnitud fue de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó el fenómeno en 5,5. Después del episodio principal también se registraron réplicas de menor intensidad.
Qué zonas de Japón fueron afectadas por el terremoto y qué daños provocó
El sismo se sintió principalmente en las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka. En algunas localidades alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que tiene siete niveles y permite medir la intensidad de las sacudidas y sus posibles efectos sobre las construcciones y las personas.
Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraron las consecuencias del movimiento en distintas áreas. En algunos establecimientos comerciales quedaron destruidas las vidrieras, mientras que fragmentos de vidrio se dispersaron sobre las calles.
También se registraron daños en una librería, donde numerosos ejemplares cayeron de las estanterías y quedaron desparramados en el suelo.
Entre las personas heridas hubo habitantes que sufrieron caídas mientras intentaban abandonar los edificios. Los reportes oficiales contabilizaron al menos 23 afectados, aunque la información difundida inicialmente no precisó en detalle la gravedad de todas las lesiones.
La intensidad del movimiento y los daños registrados generaron preocupación entre los habitantes de las zonas alcanzadas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se conocieron las consecuencias del episodio.
Demoras en los trenes bala y controles en una central nuclear
El terremoto también tuvo consecuencias sobre el transporte ferroviario. Algunos servicios locales sufrieron interrupciones y los trenes de alta velocidad Shinkansen debieron reducir la velocidad en los sectores afectados como medida preventiva.
Además, los recorridos entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima registraron demoras debido a las inspecciones de seguridad realizadas después del movimiento. Los controles buscaron verificar el estado de las vías y garantizar las condiciones necesarias para retomar la circulación habitual.
Otro de los puntos observados por las autoridades fue la situación de la central nuclear de Hamaoka, ubicada en la prefectura de Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.
La compañía eléctrica Chubu informó que las inspecciones realizadas después del sismo no detectaron anomalías en las instalaciones. El reporte permitió descartar inconvenientes en el funcionamiento de la central vinculados con el movimiento registrado durante la madrugada.
Japón se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. Por esa ubicación geográfica, el país registra terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructura adaptada para reducir los daños ante este tipo de fenómenos.
El episodio de este domingo volvió a poner a prueba los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias. Mientras continuaban las evaluaciones en las zonas afectadas, las autoridades y los organismos responsables del transporte realizaron controles para determinar las consecuencias del movimiento y garantizar la seguridad de los habitantes.