Sismo

Terremoto en Japón: un sismo de magnitud 5,7 dejó al menos 23 heridos y provocó daños

El movimiento se registró durante la madrugada de este domingo en el centro del país, con epicentro en la prefectura de Shizuoka. Hubo destrozos en locales, evacuaciones y demoras en los trenes bala. También se registraron réplicas de menor intensidad.