Un tornado provocó importantes destrozos este miércoles en el aeropuerto de Chapecó, en el oeste del estado brasileño de Santa Catarina. La fuerza del viento rompió los ventanales del edificio terminal, arrancó estructuras metálicas y alcanzó a un avión que permanecía estacionado en la plataforma. Como consecuencia de los daños, los vuelos fueron cancelados y las operaciones quedaron afectadas.
Un tornado destrozó un aeropuerto del sur de Brasil y obligó a cancelar vuelos
El fenómeno provocó daños en las instalaciones del aeropuerto de Santa Catarina, rompió vidrieras y afectó a una aeronave que estaba estacionada. Las operaciones fueron suspendidas.
El fenómeno se registró durante la mañana y sorprendió a pasajeros y trabajadores que se encontraban en el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las ráfagas impactaron contra el edificio y provocaron la rotura de los paños vidriados del sector de espera.
Las imágenes también permiten observar los restos de estructuras y materiales esparcidos en distintos sectores del predio. Parte de las instalaciones exteriores sufrió daños por la intensidad de los vientos.
Daños en el aeropuerto
El aeropuerto Serafim Enoss Bertaso fue uno de los puntos más afectados por el temporal. Además de las vidrieras destruidas, las ráfagas provocaron daños en hangares, coberturas metálicas y sectores del estacionamiento. También se registraron destrozos en las inmediaciones del edificio, con materiales y fragmentos de estructuras dispersos por el lugar.
La fuerza del viento también alcanzó a una aeronave que se encontraba estacionada en el predio. De acuerdo con la información difundida por medios locales, los daños obligaron a suspender los vuelos previstos y alteraron el funcionamiento habitual de la terminal aérea.
La concesionaria del aeropuerto dispuso tareas de evaluación de las instalaciones para determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para recuperar la actividad. Se recomendó a los pasajeros consultar con las compañías aéreas antes de trasladarse hasta el lugar.
Daños en la ciudad
El temporal no afectó únicamente al aeropuerto. Distintos sectores de Chapecó registraron destrozos en viviendas, edificios y estructuras urbanas. Entre los daños informados se encuentran techos arrancados, árboles caídos y problemas en el suministro eléctrico y las comunicaciones.
La situación también generó complicaciones en localidades cercanas. En Xanxerê, sobre la ruta BR-282, se reportó el vuelco de un camión y una camioneta tipo van como consecuencia de las fuertes ráfagas.
La ocurrencia de un tornado en la región fue confirmada por el meteorólogo Piter Scheuer, quien señaló que el fenómeno estuvo asociado al desarrollo de una supercélula. La Defensa Civil también relevó daños en distintos sectores de la ciudad y desplegó tareas de asistencia.
Ante la magnitud de los destrozos, las autoridades recomendaron evitar la circulación por las zonas afectadas y mantenerse alejados de estructuras inestables, árboles y cables caídos.
La Municipalidad de Chapecó, además, resolvió suspender las clases del turno tarde en las escuelas de la red municipal para resguardar a estudiantes y trabajadores de la educación.