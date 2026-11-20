En la madrugada

Fuerte temporal en Rafaela: árboles caídos y barrios sin luz

El fenómeno se desató cerca de las 4.45 de este viernes y, aunque su mayor intensidad duró unos cinco minutos, provocó destrozos en distintos sectores de la ciudad. La EPE informó que siete distribuidores quedaron fuera de servicio por la caída de árboles y ramas sobre instalaciones eléctricas.