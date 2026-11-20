La madrugada de este viernes 20 de noviembre sorprendió a los vecinos de Rafaela con una tormenta intensa que, en apenas unos minutos, dejó un panorama de destrozos en distintos puntos de la ciudad. Las fuertes ráfagas de viento, la caída de granizo y las precipitaciones afectaron espacios públicos, infraestructura urbana y servicios esenciales.
Fuerte temporal en Rafaela: árboles caídos y barrios sin luz
El fenómeno se desató cerca de las 4.45 de este viernes y, aunque su mayor intensidad duró unos cinco minutos, provocó destrozos en distintos sectores de la ciudad. La EPE informó que siete distribuidores quedaron fuera de servicio por la caída de árboles y ramas sobre instalaciones eléctricas.
El momento de mayor intensidad se registró alrededor de las 4.45 y se extendió durante aproximadamente cinco minutos. Aunque fue un episodio breve, alcanzó para provocar la caída de árboles, daños en edificios y complicaciones en la circulación. De acuerdo con los registros locales, la lluvia acumulada llegó a los 14 milímetros.
Uno de los sectores más afectados fue la Terminal de Ómnibus, donde el viento provocó el desprendimiento de una importante estructura de cartelería de la fachada. El episodio también ocasionó daños en sectores de mampostería próximos al ingreso principal.
Los daños que dejó la tormenta
La fuerza del viento también se hizo sentir en la zona oeste de la ciudad. En las inmediaciones de un hipermercado se reportó la caída de varios árboles, mientras que sobre la colectora de la ruta quedaron ramas de gran porte que dificultaron momentáneamente el tránsito.
Las consecuencias del temporal no se limitaron a los daños materiales. La caída de ejemplares y ramas sobre la vía pública obligó a prestar atención a distintos sectores, tanto por los obstáculos que quedaron sobre las calles como por los posibles riesgos vinculados con las instalaciones eléctricas.
El episodio volvió a mostrar cómo una tormenta de pocos minutos puede modificar rápidamente la vida cotidiana de una ciudad. En este caso, los daños alcanzaron edificios, espacios de circulación y tendidos de servicios, con consecuencias para numerosos vecinos.
Siete distribuidores de la EPE quedaron fuera de servicio
Uno de los impactos más importantes se registró en el suministro eléctrico. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que siete distribuidores quedaron fuera de servicio en Rafaela como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.
Según el reporte de la sucursal local, numerosos árboles y ramas cayeron sobre instalaciones de baja y media tensión. Esto provocó interrupciones del servicio que alcanzaron a 17 barrios de la ciudad.
Entre los sectores afectados se encuentran 9 de Julio, 30 de Octubre, Los Nogales, Jardín, Juan de Garay, Malvinas Argentinas, Independencia y Álamos del Aero Club.
También se registraron inconvenientes en Central Córdoba, Mosconi, Fátima, Pizzurno, La Cañada, Plaza Grande, El Bosque, Brigadier López y Village del Brigadier.
La cantidad de distribuidores afectados refleja el alcance que tuvo la tormenta sobre la infraestructura energética. Las interrupciones se produjeron principalmente por elementos que quedaron sobre los tendidos eléctricos y comprometieron el funcionamiento de las instalaciones.
Qué precauciones pidió la EPE después del temporal
Tras el paso de la tormenta, los equipos operativos comenzaron las recorridas para identificar los daños, despejar las calles y atender los inconvenientes en los servicios esenciales.
En paralelo, la EPE difundió recomendaciones para los vecinos de las zonas afectadas. La empresa pidió no tocar ni manipular cables caídos, ramas apoyadas sobre tendidos eléctricos ni instalaciones que pudieran haber resultado dañadas.
La advertencia es importante porque un cable puede permanecer energizado incluso cuando está en el suelo o entre restos de árboles. Por eso, ante la presencia de elementos de este tipo, se recomienda mantener distancia y evitar cualquier intento de retirarlos por cuenta propia.
La tormenta dejó en Rafaela un escenario de daños materiales, árboles caídos y cortes de energía que alcanzaron a distintos barrios. El fenómeno más intenso duró apenas unos cinco minutos, pero sus consecuencias se extendieron mucho más allá de ese breve momento y alteraron la mañana de cientos de familias.