Operativo

Fuerte temporal en Santa Fe: la EPE activó un plan de contingencia para normalizar el servicio

Las cuadrillas trabajan junto a Protección Civil y los municipios para reparar los daños ocasionados por el temporal, que provocó cortes de suministro eléctrico en distintas localidades. Ya se restableció el servicio en siete localidades y continúan las tareas en las zonas afectadas.