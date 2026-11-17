En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 17 de noviembre

La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 29°C. Hay calzadas húmedas por las lluvias de las últimas horas, desvíos en el Puente Carretero y cortes programados de luz en 13 sectores. El detalle de los horarios y las zonas afectadas.