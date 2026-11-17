Antes de salir de casa, conviene revisar el pronóstico, consultar el estado de las principales vías de circulación y verificar si el domicilio está alcanzado por alguna interrupción eléctrica. En esta guía reunimos la información disponible para este martes 17 de noviembre, con los datos del tiempo, las obras viales, los desvíos y los servicios que pueden modificar la rutina en Santa Fe.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 17 de noviembre
La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 29°C. Hay calzadas húmedas por las lluvias de las últimas horas, desvíos en el Puente Carretero y cortes programados de luz en 13 sectores. El detalle de los horarios y las zonas afectadas.
Clima en Santa Fe hoy: cielo nublado y máxima de 29°C
La mañana comenzó en la ciudad de Santa Fe con 18,6°C, cielo nublado y una humedad del 96%, según los registros meteorológicos actualizados a las 6. La presión atmosférica se ubicó en 1004,2 hPa, el viento soplaba del oeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.
Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. La jornada tendrá abundante nubosidad, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones en el pronóstico horario disponible.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 25°C. Por la tarde continuará la nubosidad y se alcanzará la máxima prevista, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24°C. El viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El sol salió a las 5.55 y se pondrá a las 19.42.
¿Conviene salir con abrigo?
No es necesario llevar abrigo de invierno. La mañana será templada y la tarde cálida. Sí conviene tener en cuenta que las lluvias registradas durante la noche anterior dejaron condiciones de humedad en distintos sectores.
El pronóstico extendido anticipa:
- Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 29°C.
- Jueves: mínima de 18°C y máxima de 28°C.
- Viernes: mínima de 18°C y máxima de 28°C.
Tránsito en Santa Fe: rutas húmedas, desvíos y obras
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas y los accesos de las regiones sur, centro y norte presentan calzadas húmedas y resbaladizas, además de banquinas inestables por las precipitaciones de las últimas horas.
Las tormentas y los fuertes vientos registrados durante la noche del lunes también podrían haber dejado ramas, hojas y otros objetos sobre las calzadas.
Por eso, se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
Puente Carretero: cambios para ingresar a Santa Fe y Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si tenés que cruzar entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial.
Autopista Santa Fe-Rosario: obras y accesos cerrados
Se informaron trabajos en el tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.
Además, permanece cerrado el ingreso a la autopista desde la RP 91 hacia Santa Fe, a la altura del kilómetro 30.
En el kilómetro 52, a la altura de Maciel y en sentido hacia Rosario, continúa el balizamiento en el cantero central por las tareas vinculadas con la carga de un camión siniestrado.
RN 178: corte total en Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178.
La circulación permanece interrumpida entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex Ruta 9). Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15.
RN A012: interrupción entre Ricardone y la vieja Ruta 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están establecidos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25.
RP 1: atención por la presencia de animales
En el norte provincial, la crecida del río Paraná obliga a trasladar ganado hacia zonas más altas. Por ese motivo, pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Si circulás por la Ruta Provincial 1, especialmente en los sectores afectados por el avance del agua, reducí la velocidad y evitá sobrepasos riesgosos.
Cortes de luz en Santa Fe: barrios y horarios para este martes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad para realizar tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y reformas en subestaciones.
Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y el mediodía, en los siguientes horarios:
Los trabajos pueden suspenderse en caso de condiciones meteorológicas desfavorables. También es posible que el servicio se restablezca antes del horario previsto si las tareas terminan anticipadamente.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Un repaso rápido puede evitar demoras y complicaciones durante la jornada:
- Clima: cielo mayormente nublado y máxima de 29°C.
- Abrigo: no hace falta ropa de invierno; se espera una tarde cálida.
- Tránsito: prestar atención a las calzadas húmedas y a las banquinas inestables.
- Puente Carretero: utilizar los desvíos establecidos para circular entre Santa Fe y Santo Tomé.
- Autopista: tener en cuenta las obras y el acceso cerrado en el kilómetro 30.
- Cortes de luz: revisar si el domicilio está dentro de alguno de los 13 sectores afectados.
- Qué llevar: celular cargado, documentación y SUBE.
- Qué evitar: circular a velocidad elevada, realizar sobrepasos riesgosos o ingresar en sectores cortados.