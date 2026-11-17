La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 17 de noviembre con las acreditaciones correspondientes al calendario de pagos del penúltimo mes del año.
ANSES: quiénes cobran este martes 17 de noviembre y qué montos se pagan
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Los depósitos se realizan según la terminación del DNI e incluyen el aumento del 1,93% por movilidad.
Durante esta jornada, cobran jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y beneficiarias de otras prestaciones. Para saber si corresponde recibir el dinero hoy, es necesario revisar el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
ANSES: quiénes cobran hoy, martes 17 de noviembre
De acuerdo con el cronograma de pagos de noviembre, este martes las acreditaciones alcanzan a los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 6.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 4.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 4.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI terminados en 6 y 7.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de DNI.
En el caso de las asignaciones de pago único y las familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas, el período de acreditación se extiende hasta el 10 de diciembre.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre
Los haberes previsionales de noviembre incorporan un incremento del 1,93%, calculado de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre.
Con esta actualización, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46. A ese importe se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen las condiciones previstas, por lo que los jubilados que reciben el haber mínimo pueden alcanzar un ingreso total de $514.158,46.
Por su parte, el haber máximo del sistema previsional se ubica en $2.988.765,82.
El refuerzo previsional se liquida de manera completa para quienes cobran la mínima y de forma proporcional para determinados beneficiarios que superan ese monto, de acuerdo con el esquema vigente.
Cuánto se cobra por AUH y Asignación por Embarazo
En noviembre, la Asignación Universal por Hijo tiene un valor general de $159.611 por cada hijo. Sin embargo, ANSES acredita mensualmente el 80% de ese importe, equivalente a $127.688,80, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Este mecanismo permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad asciende a $519.704, con un pago mensual del 80% y la retención del porcentaje restante.
La Asignación por Embarazo también tiene un valor de $159.611 y se liquida bajo el mismo esquema de acreditación del 80%.
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES
Las acreditaciones continuarán durante los próximos días de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma previsto es el siguiente:
DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
En el caso de la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, las próximas fechas son:
DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.
DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.
DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.
DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.
DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.
El calendario contempla una interrupción el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado para esa fecha.
Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y liquidaciones a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible acceder a la información sobre los importes y los depósitos correspondientes a cada prestación.