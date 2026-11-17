Cronograma

ANSES: quiénes cobran este martes 17 de noviembre y qué montos se pagan

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Los depósitos se realizan según la terminación del DNI e incluyen el aumento del 1,93% por movilidad.