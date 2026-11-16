La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 16 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las acreditaciones del día alcanzan a distintos grupos de beneficiarios y se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Anses: quiénes cobran este lunes 16 de noviembre y qué prestaciones se pagan
El organismo previsional continúa con el cronograma de pagos y acredita los haberes para jubilaciones mínimas y asignaciones según la terminación de cada DNI.
ANSES: quiénes cobran hoy lunes 16 de noviembre
De acuerdo con el cronograma de noviembre, este lunes cobran:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminados en 5.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.
Asignaciones Familiares (SUAF): DNI terminados en 3.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 3.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.
Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes a cada titular, de acuerdo con el calendario establecido por el organismo.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar sus datos de pago a través de la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dentro de la plataforma, tienen que dirigirse a la sección «Cobros» y seleccionar «Consultar fecha y lugar de cobro» para conocer la información correspondiente a su prestación.