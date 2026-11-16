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Anses: quiénes cobran este lunes 16 de noviembre y qué prestaciones se pagan

El organismo previsional continúa con el cronograma de pagos y acredita los haberes para jubilaciones mínimas y asignaciones según la terminación de cada DNI.

ANSES continúa este lunes 16 de noviembre de 2026 con el calendario de pagosANSES continúa este lunes 16 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 16 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las acreditaciones del día alcanzan a distintos grupos de beneficiarios y se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cambio se vincula con el sistema de pago de la AUHLos pagos se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes a cada titular

ANSES: quiénes cobran hoy lunes 16 de noviembre

De acuerdo con el cronograma de noviembre, este lunes cobran:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminados en 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.

Asignaciones Familiares (SUAF): DNI terminados en 3.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 3.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes a cada titular, de acuerdo con el calendario establecido por el organismo.

El trámite puede realizarse tanto desde el sitio web de ANSES como desde la aplicación oficial para celularesLos trámites pueden realizarse tanto desde el sitio web de ANSES

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar sus datos de pago a través de la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, tienen que dirigirse a la sección «Cobros» y seleccionar «Consultar fecha y lugar de cobro» para conocer la información correspondiente a su prestación.

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