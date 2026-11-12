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ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de noviembre y qué prestaciones se pagan hoy

El organismo continúa con el calendario de pagos de noviembre de 2026. Este jueves cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del DNI.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 12 de noviembre con el cronograma de pagos correspondiente al penúltimo mes del año.

La jornada incluye depósitos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones. Conocé quiénes tienen acreditado el pago de hoy según la terminación del documento.

Desde Mi ANSES se puede consultar información sobre cobros y revisar el estado de determinadas prestaciones.Desde Mi ANSES se puede consultar información sobre cobros y revisar el estado de determinadas prestaciones.

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de noviembre

De acuerdo con el calendario de pagos de noviembre difundido por ANSES este jueves tienen fecha de cobro los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 1.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 1.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Asignación por Maternidad: comienza este jueves el período de pago para todas las terminaciones de documento.

El trámite puede realizarse tanto desde el sitio web de ANSES como desde la aplicación oficial para celularesEl cronograma continuará durante los próximos días hábiles

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES en noviembre

Para quienes todavía no tienen fecha de cobro, el cronograma continuará durante los próximos días hábiles, de acuerdo con cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a la página web del organismo o utilizar la aplicación Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Es importante revisar la información antes de concurrir a una sucursal bancaria o realizar consultas presenciales, para evitar traslados innecesarios.

El calendario de noviembre está organizado según la terminación del DNI y contempla las distintas prestaciones que paga el organismo previsional.

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