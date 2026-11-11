El cronograma se puso en marcha después de las modificaciones por el Día del Bancario y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV. Este miércoles cobran jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, según la terminación del DNI. Además, las prestaciones llegan con un aumento del 1,93%.
Anses comenzó el calendario de pagos de noviembre: quiénes cobran este miércoles 11
El cronograma se puso en marcha después de las modificaciones por el Día del Bancario y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV. Este miércoles cobran jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este miércoles 11 de noviembre el calendario de pagos correspondiente al mes. El inicio del cronograma se había postergado por el Día del Bancario y los feriados dispuestos con motivo de la visita del papa León XIV.
Las fechas de cobro se organizan de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta primera jornada, el organismo incluye a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de asignaciones familiares y universales.
Además, durante noviembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 1,93%. En el caso de los haberes mínimos y algunas pensiones, se mantiene el bono de $70.000.
Quiénes cobran de ANSES este miércoles 11 de noviembre
De acuerdo con el calendario informado, este miércoles pueden cobrar los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados que perciben la mínima: DNI terminados en 0.
Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 0 y 1.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
Asignación por Embarazo: documentos terminados en 0.
La terminación del DNI es el dato que permite identificar si corresponde cobrar en esta jornada. Quienes no estén incluidos en estos grupos deberán consultar las fechas asignadas para los próximos días.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en noviembre
Las prestaciones previsionales aumentan un 1,93% durante noviembre. Según los montos difundidos en la información del calendario, con el bono de $70.000 incluido, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $514.158,46.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.
Pensión No Contributiva por Invalidez: $380.910,92.
Pensión por Vejez: $380.910,92.
Pensión para madres de siete hijos: $514.158,46.
El bono de $70.000 se mantiene congelado, por lo que el incremento porcentual no se aplica sobre ese adicional. La suma final depende del tipo de prestación que percibe cada beneficiario.
Cuáles son los montos de AUH y asignaciones familiares
En noviembre también se actualizan los valores de las asignaciones familiares y universales. Para la Zona General y el menor nivel de ingresos, los montos informados son:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.
AUH por hijo con discapacidad: $519.704.
Asignación Familiar por Hijo: $79.816.
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $259.864.
Estos valores corresponden a las prestaciones mencionadas en el calendario de noviembre y pueden variar según las condiciones de cada titular.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobrar pueden ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Desde la plataforma también es posible consultar el recibo de haberes y verificar la información correspondiente a cada prestación.
De esta manera, el organismo inició el calendario de noviembre con un cronograma reorganizado por los feriados de los últimos días. Para saber si corresponde cobrar este miércoles 11, es necesario revisar tanto el tipo de beneficio como la terminación del DNI.