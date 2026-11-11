Seguridad social

Anses comenzó el calendario de pagos de noviembre: quiénes cobran este miércoles 11

El cronograma se puso en marcha después de las modificaciones por el Día del Bancario y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV. Este miércoles cobran jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, según la terminación del DNI.