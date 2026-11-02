La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2026. El calendario incluye a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones. Las primeras fechas de cobro serán el 11 de noviembre.
ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026
El organismo difundió las fechas de cobro para noviembre de jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo. Los pagos se organizan según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre. El cronograma se distribuirá de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:
DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores a un haber mínimo tendrán sus pagos a partir del 24 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.
Calendario de pagos de AUH y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a cobrar el 11 de noviembre. Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:
DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Asignación por Embarazo y Prenatal: cuándo se cobra en noviembre
La Asignación por Embarazo tendrá el mismo esquema de pagos que la AUH, con fechas distribuidas entre el 11 y el 25 de noviembre.
DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
En el caso de la Asignación por Prenatal, el cronograma será el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.
La Asignación por Maternidad, en tanto, estará disponible para todas las terminaciones de documento entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.
Pensiones No Contributivas: fechas de cobro de noviembre
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un cronograma de tres jornadas, de acuerdo con la terminación del DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.
Por otro lado, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo
ANSES también informó las fechas correspondientes a las prestaciones que no siguen el esquema habitual de pagos por terminación del DNI.
Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
En cuanto a la Prestación por Desempleo, el calendario de noviembre quedó organizado de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 1° de diciembre.
De esta manera, el calendario de ANSES contempla durante noviembre los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas diferenciadas según cada prestación y la terminación del documento de identidad.