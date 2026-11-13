La ANSES mantiene este viernes 13 de noviembre el calendario de pagos correspondiente al penúltimo mes del año. La fecha alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y sociales. Para saber si corresponde cobrar durante esta jornada, es necesario revisar el último número del documento y la prestación.
ANSES: quiénes cobran este viernes 13 de noviembre de 2026
El organismo previsional continúa con el cronograma de pagos de noviembre. Este viernes reciben sus haberes jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 13 de noviembre con el cronograma de pagos de las prestaciones correspondientes a noviembre de 2026.
De acuerdo con el calendario difundido por el organismo, durante esta jornada cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 2, 3 y 4. También reciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizados en 8 y 9.
El calendario incluye, además, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 2.
ANSES: quiénes cobran este viernes 13 de noviembre
Según el cronograma de noviembre, las prestaciones que se acreditan durante este viernes son:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2, 3 y 4.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 2.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 2.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 2.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.
Qué otras asignaciones se pagan durante noviembre
El calendario también contempla prestaciones cuyos pagos se extienden durante varias semanas y no dependen de una única terminación del documento para esta fecha.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago se extiende desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de DNI.
Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se abonan desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre, también para todas las terminaciones del documento.
El mismo período rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
De esta manera, quienes perciben alguna de estas prestaciones deben tener en cuenta el plazo completo establecido por ANSES para consultar la acreditación correspondiente.
Cómo consultar el lugar y la fecha de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden verificar sus fechas y datos de cobro a través de los canales digitales del organismo previsional.
Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección correspondiente a sus prestaciones.
También pueden acceder a la información desde el sitio oficial de ANSES.
El calendario permite identificar qué grupos reciben sus haberes durante esta jornada y cuáles deberán esperar las próximas fechas de pago.