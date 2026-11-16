El costo de criar hijos volvió a aumentar por encima de la inflación durante octubre y completó cuatro meses consecutivos de incrementos superiores al promedio de precios, según la evolución de las canastas publicadas por el INDEC.
Criar hijos lleva cuatro meses encareciéndose más que la inflación y ya cuesta hasta $755.000
La canasta de crianza aumentó alrededor del 3,6% en octubre, frente al 2,2% del IPC nacional. El incremento superó la inflación por cuarto mes consecutivo y también quedó por encima en la comparación interanual. El INDEC estimó costos mensuales de entre $591.320 y $754.869, según la edad.
El informe difundido este lunes por el organismo estadístico estableció que la canasta mensual alcanzó $591.320 para menores de un año, $704.198 para niños de 1 a 3 años, $600.445 entre los 4 y 5 años y $754.869 para el grupo de 6 a 12 años.
En los cuatro tramos, el incremento respecto de septiembre fue de aproximadamente 3,6%, frente al 2,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La diferencia de 1,4 puntos porcentuales fue la mayor registrada desde julio.
Cuatro consecutivos
La reconstrucción de la serie oficial muestra que las canastas de crianza comenzaron a distanciarse del IPC en julio, cuando aumentaron entre 2,8% y 3,1%, frente a una inflación del 2,1%. En agosto subieron entre 2,1% y 2,3%, mientras el IPC avanzó 1,7%. Durante septiembre, los incrementos fueron de entre 2,2% y 2,4%, nuevamente superiores a la inflación del 1,9%. La diferencia se amplió en octubre, con aumentos cercanos al 3,6% en todos los grupos de edad.
La comparación interanual muestra otro cambio: mientras en septiembre el costo de crianza todavía aumentaba menos que la inflación general, en octubre pasó a superarla.
Las canastas registraron incrementos interanuales del 34% para menores de un año, 34,2% entre 1 y 3 años, 35,5% de 4 a 5 años y 35,5% de 6 a 12 años. El IPC nacional aumentó 33,1% durante el mismo período.
El resultado coincide con la aceleración de las canastas básicas. Como publicó El Litoral la semana pasada, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,5% en octubre, también por encima de la inflación general.
Consumos y cuidados
La metodología del indicador establece que la canasta incluye "tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios" como el correspondiente al cuidado, que surge de "la valorización del tiempo requerido para dicha actividad".
El primer componente aumentó 3,5% durante octubre y acumuló una suba interanual del 39,2%. El valor del cuidado creció 3,6% mensual y 31,7% respecto de un año atrás.
La diferencia entre ambas variaciones interanuales se redujo así a 7,5 puntos porcentuales, después de superar los 13 puntos en agosto, cuando El Litoral había identificado que los consumos se encarecían considerablemente más rápido que el tiempo de cuidado.
Este último componente conserva un peso determinante en los primeros años de vida. Para menores de un año, el INDEC estimó $191.424 mensuales en bienes y servicios y $399.896 en cuidado. Entre 1 y 3 años, los importes fueron de $247.173 y $457.024, respectivamente.
De esta manera, las tareas de cuidado representan el 67,6% del valor total para menores de un año y el 64,9% para niños de 1 a 3 años.
El organismo precisa que, para estimar ese costo, "se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado" y que las horas "se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas'" del régimen de trabajo en casas particulares. El cálculo contempla 147 horas mensuales para menores de un año, 168 entre 1 y 3 años, 105 de 4 a 5 y 84 horas entre 6 y 12 años.
El peso de la crianza
La magnitud de los costos adquiere otra dimensión al compararlos con los ingresos laborales. En octubre, el salario mínimo, vital y móvil fue de $391.200. La canasta de crianza de un menor de un año fue equivalente a 1,5 salarios mínimos, mientras que de 6 a 12 años representó casi 1,9.
La comparación no implica que esos importes deban destinarse íntegramente a estos gastos. Sin embargo, permite dimensionar el valor económico de los recursos y las tareas que requiere la crianza.
UNICEF advirtió en su último informe sobre pobreza y condiciones de vida que, durante el primer semestre de 2026, "la recuperación de los ingresos perdió fuerza", mientras el crecimiento de la ocupación se concentró especialmente en actividades informales por cuenta propia.
El organismo calculó que la pobreza alcanzó al 45,2% de niñas, niños y adolescentes durante ese período, frente al 42,3% del segundo semestre de 2025. La cantidad de chicos en hogares pobres pasó de aproximadamente 5 a 5,3 millones.
Aunque el indicador permanece por debajo de los máximos de 2024, UNICEF sostuvo que "la etapa de reducción habría encontrado un límite". El organismo también destacó el papel de las transferencias sociales. Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, señaló que "estos instrumentos de protección de ingresos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario". Aunque este punto está actualmente en discusión en el Presupuesto para 2027.
En ese contexto, la organización advirtió que la evolución de la pobreza infantil depende no solamente de la moderación inflacionaria, sino también de la calidad del empleo, la recuperación de los ingresos y las políticas destinadas a sostener a los hogares con mayores responsabilidades de cuidado.