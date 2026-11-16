Costo de vida familiar

Criar hijos lleva cuatro meses encareciéndose más que la inflación y ya cuesta hasta $755.000

La canasta de crianza aumentó alrededor del 3,6% en octubre, frente al 2,2% del IPC nacional. El incremento superó la inflación por cuarto mes consecutivo y también quedó por encima en la comparación interanual. El INDEC estimó costos mensuales de entre $591.320 y $754.869, según la edad.