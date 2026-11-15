El avance del trabajo independiente abre una pregunta en la Argentina: cuánto responde a la búsqueda de autonomía y cuánto a la necesidad de generar ingresos frente a la escasez de puestos asalariados registrados.
Informalidad laboral: ¿libertad para trabajar o refugio ante la falta de empleo registrado?
El gobierno nacional atribuye parte del avance del trabajo independiente a nuevas preferencias. Pero dos de cada tres consultados elegirían un puesto registrado, mientras caen el empleo formal y las aspiraciones salariales reales.
El Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger sostuvo en una reciente entrevista en Ahora Play, al referirse a los cambios en el mercado laboral, que el crecimiento del monotributo refleja nuevas preferencias: “Puede haber gente que migra a un trabajo de menor calidad”, reconoció y pidió no desmerecerlo ya que “puede haber mucha gente que elija una modalidad mucho más flexible”, sumando una anécdota para graficar en la que postulantes rechazaron un puesto por exigir presencialidad.
Un par de meses atrás ya había puntualizado en la transformación del empleo en la gestión de Javier Milei. En un arítuclo que fue replicada por el presidente, indicó que "se sumaron 500.000 empleos" aun cuando caen los asalariados formales y en esa oportunidad ensayó que “una explicación posible es la ampliación del monotributo aprobada por el Congreso en la Ley Bases que facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria”.
Qué trabajo elegirían
En referencia a ese debate se publicaron en los últimos días una serie de informes privados que permiten analizar a la luz de distintas percepciones el valor del trabajo en el país. El Monitor de Opinión Pública de Zentrix, correspondiente a octubre de 2026, introdujo una pregunta que dialoga directamente con esa interpretación: “Si pudieras elegir, ¿qué tipo de trabajo preferirías?”.
El 67,2% de los consultados respondió que prefería una relación de dependencia “en blanco”, con recibo y aportes; el 26,9% optó por trabajar de manera independiente con monotributo mientras que apenas el 1,4% eligió una ocupación informal sin registrar. Y entre los 18 y 39 años, el 62,8% prefirió un empleo registrado frente al 32,3% que eligió el monotributo: fue el grupo más abierto a la independencia.
Cuando la consultora preguntó “¿Qué es lo que más valorás de un trabajo?”, encabezaron las respuestas la estabilidad laboral (43,8%) y un salario estable (42,3%). La autonomía o posibilidad de no tener jefe obtuvo 17,5%, la flexibilidad horaria 15,6% y el trabajo remoto 5,6%.
Son preferencias declaradas en una encuesta online no probabilística de 1.278 casos, no una medición exacta de los trabajadores argentinos. Pero muestran que la modalidad que crece no tiene por qué ser la más deseada.
Oportunidades disponibles
Otra cara aparece relacionada a otro informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del IIEP UBA-CONICET, elaborado con estadísticas oficiales. “En julio de 2026 había 266 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023”, señala el estudio, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria.
En julio se perdieron otros 12.700 puestos: “Se trata del decimocuarto mes consecutivo de retrocesos”, advierte EDIL. El total, 6,107 millones, equivale al nivel de mayo de 2014. Industria y comercio lideraron la baja interanual; Santa Fe perdió unos 1.400 puestos en julio.
La EPH del INDEC muestra que entre 2024 y 2026 el cuentapropismo pasó del 23% al 25,5% de los ocupados y el peso asalariado bajó del 73,8% al 70,5%. No prueba que quienes perdieron un empleo formal hayan pasado al autoempleo: eso exige estudiar trayectorias individuales.
Sueldos pretendidos y poder adquisitivo
Otro indicador aporta el portal de búsquedas laborales Bumeran. Su Index de septiembre registró una remuneración pretendida promedio de $1.967.875 brutos mensuales.
Las aspiraciones aumentaron nominalmente 9,41% respecto de un año antes, bastante menos que la inflación interanual del 33,40%: en términos reales, la pretensión promedio cayó alrededor de 18%.
La inquietud económica viene de antes: en octubre de 2025, el 73,7% de los encuestados por Zentrix decía que su salario no le ganaba a la inflación. En 2026 sobresalen la incertidumbre económica (48,2%), los ingresos (46,2%) y el desempleo (44,6%). Cambiaron preguntas y opciones, por lo que no puede medirse una variación interanual comparable.
La apuesta de la reforma laboral
Sturzenegger justificó la reforma laboral precisamente en esa transformación: “La reforma laboral apuntaba a bajarle los costos a la parte formal para ver si podíamos revertir eso y volver a la gente a la formalidad”. Y reconoció: “Por supuesto, son cambios que no se van a dar de un día para otro”.
La Ley 27.802, publicada en marzo, modificó, entre otras cuestiones, las reglas de negociación colectiva. El ministro cuestionó que muchos convenios siguieran reproduciendo condiciones anteriores: “Porque nadie se quiere pelear, porque todo el mundo quiere que el Estado te resuelva el problema por vos”, afirmó, en referencia a las resistencias que percibe también entre empresarios.
Mientras tanto, EDIL observa en la Encuesta de Indicadores Laborales que el 63% de las empresas relevadas no registró altas ni bajas de personal en agosto, frente al 56% un año atrás. “Consistente con la caída del empleo, en casi todos los casos la tasa de salida superó a la tasa de entrada”, apunta el informe. La participación de los despidos sin causa dentro de las desvinculaciones pasó del 11% al 18%, aunque eso no equivale a afirmar que aumentó la cantidad absoluta de despidos.
La reforma tiene pocos meses y aplicación gradual, por lo que no es posible aislar todavía sus efectos. Los próximos registros permitirán observar si la contratación formal se recupera o si persiste la distancia entre el trabajo que se prefiere y el que se consigue.