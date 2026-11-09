León XIV puso al trabajo en el centro de la unión nacional que desea para Argentina al advertir que el desempleo daña la dignidad de las personas y que ninguna transformación económica puede prescindir del bien común.
El Papa marcó el sentido humano que el trabajo debe ocupar en la Argentina
León XIV recuperó las enseñanzas de sus antecesores para advertir sobre el desempleo, la precarización y los riesgos de una economía desvinculada de las personas y su dignidad.
Fue este lunes por la tarde, ante empresarios, dirigentes sindicales, representantes de movimientos populares y académicos reunidos en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. El Pontífice retomó allí la exhortación que había formulado el domingo ante la dirigencia política en el Palacio Libertad, pero esta vez se detuvo en las condiciones humanas necesarias para construir una sociedad menos fragmentada.
Sostuvo que el trabajo “no es un instrumento de conflicto” y que las relaciones laborales deben contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos. Su argumento partió de una idea central: antes que capital, productividad o eficiencia, en cada empleo hay una persona.
De León XIII a Francisco: una misma doctrina
El Papa recordó que la economía debe servir a las personas y no al revés. No lo presentó como una consigna novedosa, sino como la continuidad de la Doctrina Social de la Iglesia que comenzó a tomar forma con Rerum novarum, la encíclica de León XIII de 1891, dedicada a las tensiones entre capital y trabajo.
Según explicó, aquel documento reclamaba equilibrio entre las exigencias económicas, la perspectiva de los empresarios y las necesidades del trabajador y su familia. De ahí su definición de que el desempleo constituye “un auténtico drama” y que quitarle a alguien la posibilidad de trabajar significa “herir gravemente su dignidad”.
La reflexión enlazó con Fratelli tutti, la encíclica de Francisco de 2020, en la que el empleo no aparece limitado al sustento económico: también permite desarrollar capacidades, establecer vínculos y reconocerse parte de una comunidad.
Para León XIV, esa perspectiva exige superar tanto el individualismo como los intereses corporativos cuando impiden que el crecimiento económico se convierta en desarrollo humano.
“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”, advirtió.
Responsabilidades de empresas, sindicatos y Estado
El mensaje distribuyó exigencias entre los sectores presentes. A los empresarios les reconoció la creación de puestos de trabajo, la inversión de capital y el riesgo de comprometer su patrimonio, pero les advirtió sobre el peligro de convertir el beneficio económico en el único parámetro de éxito.
Recordó al empresario católico argentino Enrique Shaw, a quien presentó como ejemplo de una actividad productiva concebida como comunidad de personas y no solamente como acumulación de capital.
A los sindicatos les asignó la defensa de las condiciones laborales y de quienes no tienen voz. Los describió como instituciones necesarias para la solidaridad y la cohesión, aunque les reclamó ampliar su mirada hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos de la protección laboral.
También reivindicó a cartoneros, campesinos, artesanos y organizaciones de la economía popular, a las que vinculó con las tres demandas que Francisco había sintetizado en “tierra, techo y trabajo”.
Sobre el Estado, señaló que no debe absorber las capacidades de la sociedad civil ni sustituir todas sus iniciativas. Su responsabilidad, sostuvo, es respaldarlas, regular en función del bien común y promover políticas estables para ampliar las oportunidades de empleo e inclusión.
Advertencia sobre la inteligencia artificial
El discurso no quedó circunscripto a las disputas tradicionales del mercado laboral. León XIV advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulaciones pueden desplazar trabajadores y profundizar la exclusión.
Frente a esos cambios defendió que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética” y pidió a los poderes públicos impedir que los algoritmos sustituyan el discernimiento humano o desvaloricen el esfuerzo de las personas.
La preocupación se extendió al ambiente: cuestionó los modelos que aumentan el bienestar de algunos a costa de degradar ecosistemas o trasladar sus costos a comunidades vulnerables.
Amistad social frente a la polarización
En el tramo político del mensaje, el Pontífice volvió a su idea de una Argentina capaz de reconocerse unida en medio de sus diferencias. Planteó que nadie se basta a sí mismo y que es preciso colaborar con otros para construir un futuro común.
Ese camino, dijo, conduce a la “Argentina unida que deseamos para el futuro” y requiere la “amistad social” que Francisco desarrolló en Fratelli tutti: una convivencia que supere la polarización mediante justicia y diálogo.
La propuesta tuvo una traducción concreta en su intervención ante representantes que suelen protagonizar conflictos por salarios, condiciones laborales y políticas económicas: el reconocimiento de la dignidad del trabajo como punto de partida para el entendimiento.
Al despedirse, les dejó una tarea: defender a la persona, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes y ejercer la solidaridad y la subsidiariedad como responsabilidades efectivas.