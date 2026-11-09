En Argentina, el Papa León XIV se reunió durante más de una hora el lunes por la tarde, 9 de noviembre, con cinco sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero e instituciones eclesiásticas del país, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
El Papa León XIV se reunió con víctimas de abusos en Argentina
El Santo Padre se entrevistó durante más de una hora con cinco supervivientes de abusos en Argentina y expresó su cercanía y su “deseo de fortalecer los caminos de protección, bondad, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia”.
“El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras y las dolorosas historias de sus experiencias, así como sus propuestas para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia”, explicaba el comunicado.
El mensaje de cercanía pastoral
«A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no fue posible reunirse, el Papa les expresó su cercanía y su deseo de fortalecer los caminos de protección, bondad, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia», decía el comunicado.
Actividad previa a la agenda oficial
Las víctimas de los abusos fueron presentadas al Papa por la Iglesia local, y él se reunió con ellas antes de dirigirse a la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires para asistir a un encuentro con representantes de movimientos sociales y del mundo laboral.
Al finalizar el encuentro, el Papa también los saludó a todos juntos y les impartió su Bendición Apostólica, expresando su gratitud por este momento y por su testimonio de fe.