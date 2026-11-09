Nahuel Gallo intentó entregar una carta al papa León XIV durante la misa en el Monumento a Los Españoles en Palermo, pero la organización no le permitió acceder personalmente; el exdetenido publicó la misiva en sus redes y pidió que el pontífice recuerde a presos políticos venezolanos.
Nahuel Gallo intentó entregar carta a León XIV pero no pudo acceder a la misa
Tras no lograr darle su mensaje en mano, el gendarme difundió en redes el texto que escribió para el Papa pidiendo por las familias separadas por el encierro en Venezuela.
El sargento de la Gendarmería Nacional Argentina asistió a la ceremonia y, según escribió en sus redes, no logró encontrarse con el pontífice. “No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que preparó…”, dijo.
En el mismo posteo compartió la carta completa y expresó su confianza en que "de alguna manera, estas palabras van a llegar a sus manos", además de detallar que su intención no era politizar la visita sino dar visibilidad a una realidad que le duele.
El pedido al pontífice
En el texto le solicitó al papa que tenga presente a los presos políticos que aún permanecen en Venezuela y describió su situación como motivo de la petición: en la carta relató que fue privado de su libertad en ese país durante "448 días" y recordó que su caso tuvo conocimiento público "como el del gendarme argentino secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro".
Gallo retomó una frase del pontífice durante la misa —"Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país"— y señaló que la imagen lo llevó a pensar "en tantas familias que hoy viven separadas por el encierro; en madres que esperan, en hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y en familiares que cada día se preguntan cuándo volverán a reunirse".
En la misiva también aseguró que su compromiso no terminó con la liberación: “Sigo alzando la voz por quienes continúan detenidos, para que sus historias no queden en silencio y para que se conozca el sufrimiento de sus familias, que esperan cada día poder volver a abrazarlos”, dijo Nahuel Gallo, sargento de la Gendarmería Nacional Argentina.
El gendarme concluye pidiendo que el mensaje de paz del papa alcance "a cada una de esas personas y a cada familia que reza por su ser querido", y dejó la carta publicada en sus cuentas públicas tras no poder entregarla en mano.