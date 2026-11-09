A pocos días de celebrar su boda programada para el próximo sábado 14 de noviembre, una joven pareja argentina protagonizó uno de los momentos más tiernos y comentados de la histórica visita del papa León XIV al país. Con un cartel fabricado por ellos mismos, lograron captar la atención del Pontífice a la salida de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, desatando una ola de ternura y viralización en las plataformas digitales.
Una pareja argentina le pidió la bendición al Papa con un cartel antes de casarse y así fue la reacción de León XIV
Días antes de dar el "sí", Juan Tomás Widow y Paloma Arnau se acercaron a la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires con un cartel escrito a mano.
El cartel, la espera y el gesto del Pontífice
Con los nervios lógicos de los preparativos finales y la ilusión intacta, Juan Tomás Widow y Paloma Arnau se sumaron a las inmediaciones de la Nunciatura con un objetivo claro: que el Santo Padre bendijera su unión. En sus manos sostenían un letrero que rezaba de forma directa: “Nos casamos el sábado. ¿Nos daría su bendición?”.
Lejos de pasar inadvertidos entre la multitud de fieles que aguardaban el paso papal, el Sumo Pontífice divisó el mensaje, los miró fijamente, asintió con una cálida sonrisa y extendió sus manos para impartirles su bendición matrimonial antes de continuar con su agenda oficial.
El emotivo instante fue registrado de inmediato por el novio, quien compartió la secuencia a través de su cuenta de Instagram. “¡La felicidad es total!”, escribió en la publicación que rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y muestras de afecto por parte de usuarios de todo el país.
Quiénes son los protagonistas y la trastienda de la boda
Detrás del viral gesto se encuentran dos jóvenes con una marcada inserción en proyectos comunitarios y culturales. Juan Tomás Widow es organizador del Congreso Fe, Arte y Mito, un espacio de estudio enfocado en la obra de autores universales como J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis y G.K. Chesterton. Por su parte, Paloma Arnau encabeza el proyecto Clave de don, una iniciativa orientada a acompañar a novias católicas en la preparación espiritual previa al matrimonio.
Tras superar los imprevistos organizativos propios de una boda, la pareja reconoció que la bendición papal coronó de manera perfecta los días previos al enlace. “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”, expresó con alivio y alegría el novio.
El episodio se transformó así en una postal inolvidable dentro del masivo fervor que la visita de León XIV despierta en suelo argentino.