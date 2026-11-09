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En el Cottolengo Don Orione

El abrazo de León XIV a Panchito Chévez, el músico santafesino que ya conoció a tres Papas

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista.

El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud.El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud.
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Francisco “Pancho” Chévez, conocido popularmente como Panchito, protagonizó un emotivo encuentro con el papa León XIV durante la visita que el Pontífice realizó este lunes al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud y recibió un saludo y un abrazo del líder de la Iglesia Católica.

La transmisión oficial registró el momento en que León XIV advirtió su presencia, juntó las manos en señal de sorpresa y se acercó para conversar con él. Luego del encuentro, Chévez expresó su deseo de que el Papa llevara "muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz", en un video que circuló por las redes sociales.

POOL Pope Leo arrives to meet staff and residents of the Don Orione Little Cottolengo (Pequeno Cottolengo Don Orione) care facility, during his 12-day trip to South America, on the first papal visit to Argentina since 1987, in Claypole, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, November 9, 2026. REUTERS/Yara NardiUna multitud recibió al Papa en Claypole. Reuters.

Nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista.

Mirá tambiénUna pareja argentina le pidió la bendición al Papa con un cartel antes de casarse y así fue la reacción de León XIV

También integró junto a León Gieco el proyecto “Mundo Alas”, una iniciativa que reunió a músicos y artistas con discapacidad y que le permitió compartir escenarios con figuras y bandas reconocidas.

León XIV: el tercer papa que conoció

El encuentro con León XIV tuvo una particularidad: fue el tercer Papa que conoció. El primero fue Juan Pablo II, durante su visita a Rosario el 11 de abril de 1987, cuando recibió su primera comunión de manos del Pontífice polaco en una celebración multitudinaria realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Pope Leo waves from a car, after visiting the Pequeno Cottolengo Don Orione care facility during his 12-day trip to South America, on the first papal visit to Argentina since 1987, in Claypole, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, November 9, 2026. REUTERS/Antonio Becerra PegoraroReuters.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, Chévez fue recibido por Francisco en el Vaticano, durante un viaje a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque. Ahora, con el objetivo de conocer a León XIV, viajó hasta Claypole y pudo cumplir su sueño de encontrarse con un nuevo sucesor de Pedro.

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