El Papa en la Argentina

León XIV dijo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés

León XIV fue recibido por Milei en Aeroparque y en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de una audiencia privada, ambos jefes de Estado hablaron en el Palacio Libertad, donde dejaron miradas y definiciones vinculadas a la Argentina y al mundo