Tras su última misa en la ciudad uruguaya de Florida, León XIV emprendió su vuelo hacia Buenos Aires donde fue recibido en la zona militar del Aeroparque metropolitano por Javier Milei. Con horarios cronometrados, aunque con algún pequeño retraso, el Sumo Pontífice brindó su homenaje en la Plaza San Martín al Libertador, y desde ahí se dirigió hacia la Casa Rosada. Como estaba previsto y como indica el protocolo, el Primer Mandatario local dio la bienvenida a Su Santidad en la explanada de la sede ejecutiva, en la que se le presentó a todo el Gabinete nacional. El primero al que le estrechó la mano fue al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y entre las últimos, a la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich junto al asesor presidencial, Santiago Caputo.
León XIV dijo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés
León XIV fue recibido por Milei en Aeroparque y en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de una audiencia privada, ambos jefes de Estado hablaron en el Palacio Libertad, donde dejaron miradas y definiciones vinculadas a la Argentina y al mundo
Como estaba establecido, Robert Prevost saludó en el histórico Salón Blanco a los allí presentes, incluida la prensa acreditada, para luego participar de la audiencia privada de jefes de Estado que duró media hora, en la que se habló de la situación social y económica del país en el marco de su primera visita pontificia. En la misma, el titular del PEN le regaló al Sumo Pontífice un medallón de oro y plata con el escudo argentino y el del Vaticano con la fecha de la visita a nuestro país. Otro obsequio que le entregó el Presidente junto a su hermana, Karina Milei, fue un aspersor de ébano y plata para las bendiciones con agua bendita. En paralelo, el canciller Pablo Quirno, el ministro coordinador Diego Santilli y la responsable de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvieron cónclaves con representantes de la cúpula vaticana, entre ellos el nuncio apostólico de la República Argentina, Michael Wallace Banach. El camino hacia el Palacio Libertad fue a través de un corredor preparado por las fuerzas de seguridad en la zona del bajo porteño. Entre Balcarce 50 y el Palacio Libertad, el líder de la Iglesia Católica, recibió de parte del alcalde porteño Jorge Macri, las llaves de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndolo como Visitante Ilustre de la Capital Federal.
Milei y León XIV en el Palacio Libertad
A la actividad en el Palacio Libertad fueron invitados todos los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pese a las diferencias irreconciliables entre los hermanos Milei y la Vicepresidenta de la Nación, también se le cursó la convocatoria a Victoria Villarruel, quien además es la titular del Senado. En la cita compartió la presencia con los gobernadores de las 23 provincias, el jefe de Gobierno de la CABA, Jorge Macri, y con todo el cuerpo diplomático. Cuando Javier Milei tomó la palabra, señaló que lo “alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias". En otro tramo, rescató la figura del antecesor de León XIV, Jorge Mario Bergoglio, a quien, bajo el nombre de Francisco, reconoció como “el argentino más importante de la historia” por ser "el primer Papa latinoamericano". Asimismo, sostuvo que la visita papal debe servir para reunir a los argentinos bajo la ley natural de "hacer el bien y evitar el mal". Sobre el cierre, le pidió al Santo Padre: "Quiero pedirle únicamente que rece por Argentina tal como lo hacemos nosotros".
Las palabras del Papa
Al momento de dirigirse al auditorio, el Santo Padre expresó que le “alegra encontrarse en esta gloriosa tierra argentina”, y que tiene para él “un significado muy particular” porque “durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y en el corazón los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”. A la vez, Prevost instó a quienes ejercen responsabilidades públicas a inspirarse en valores de concordia, custodiar la dignidad de cada persona y trabajar de manera constante por el bien común. El jefe vaticano pidió mesura institucional; la cohesión social; la evolución socioeconómica y la atención a la pobreza, evitando el enfrentamiento verbal directo, pero interpelando el estilo de ejercicio del poder. En ese sentido, defendió una visión humanista al afirmar que la economía debe estar al servicio de las personas y no a la inversa y cuestionó a la dirigencia respecto a las fallas estructurales cuando los jóvenes se ven obligados a abandonar el país en busca de oportunidades.
Más tarde, el Sumo Pontífice destacó que: “Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras, en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses; en el tango, nacido del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”. Volviendo a los temas institucionales, Robert Prevost afirmó que “la democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, refrendó.
El sucesor de Francisco añadió que, “una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares”, y aseveró que, “el trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria. Por eso, corresponde favorecer cuanta abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.
Con tono reflexivo, el Papa opinó: “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, y anexó que, “crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. A lo largo de su historia, esta nación ha procurado extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de la sociedad”, mencionó.
En rechazó al aborto, León XIV se preguntó: “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural. La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”, sostuvo. El prelado hizo una fuerte defensa de la tierra, de los recursos naturales y puso en observación el avance tecnológico, especialmente de la IA. Tampoco dejó de lado el delito al señalar que “el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones. Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, aseveró.
Cuando la cita en el Palacio Libertad concluía, el Obispo de Roma habló de “Nuestra Señora de Luján, custodia silenciosa de su memoria. Ante su imagen han acudido, generación tras generación, madres y padres, trabajadores, jóvenes y ancianos de todos los rincones del país, llevando consigo las preocupaciones y las esperanzas de su tiempo. A esas oraciones quiero unir hoy también la mía. Y deseo hacerlo con las palabras que el Papa Francisco pronunció pensando en ustedes: «que el Señor los haga crecer como pueblo». Se lo pido al Señor de corazón, por intercesión de María Santísima de Luján”, concluyó.