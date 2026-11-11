Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, la agenda económica retoma protagonismo con una inflación que apunta a mantenerse cerca del 2% mensual, un dólar que sigue relativamente estable y un repunte del riesgo país que suma señales de preocupación a las casi insalvables canches de que la actividad entre en recesión.
El Gobierno tiene fe en la reactivación, pero el mercado quiere ver señales que le permitan creer
Con una inflación que apunta a mantenerse cerca del 2% y un dólar relativamente estable, el riesgo país sigue elevado y las expectativas de crecimiento se deterioran. Analistas advierten sobre las dificultades para recuperar el crédito, fortalecer las reservas y reactivar al conjunto de la economía.
El INDEC difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor de octubre, que las principales consultoras estiman entre 1,8% y 2,1%. El dato llega después de que el riesgo país alcanzara máximos anuales durante la semana pasada y el mercado recortara nuevamente sus expectativas de crecimiento.
Analistas económicos encuentran relación entre estos fenómenos que, en apariencia, se muestran contradictorios: las condiciones que favorecen la estabilidad cambiaria todavía no consiguen impulsar el crédito, mientras las dificultades de financiamiento y el estancamiento productivo condicionan las perspectivas de crecimiento económico.
La inflación se modera, pero las expectativas mermaron
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó en 1,8% la inflación prevista para octubre, una décima por encima de la estimación del mes anterior. Para noviembre proyectó 1,7% y para diciembre, nuevamente 1,8%.
La Fundación Libertad y Progreso coincidió con esa estimación. Su medición anticipó una variación mensual del 1,8%, que llevaría la inflación interanual al 32,7%, frente al 33,4% de septiembre.
Equilibra calculó también un aumento del 1,8%, mientras Analytica lo ubicó en 2% y Eco Go estimó 2,1%. La estadística de la Ciudad de Buenos Aires, difundida el viernes, registró una suba del 1,9%, con alimentos, vivienda y servicios públicos por encima del promedio.
Los resultados describen una inflación considerablemente más contenida que en años anteriores, aunque no anticipan una nueva desaceleración pronunciada.
En su último Informe de Política Monetaria, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que la orientación fiscal y monetaria "debería conducir a un descenso de la inflación", al destacar la menor inercia de precios y salarios.
IERAL plantea una lectura más exigente sobre los resultados obtenidos. Jorge Vasconcelos señaló que la inflación se mantiene en torno al 30% anual, mientras la economía resigna crecimiento respecto de 2025. El economista advirtió, no obstante, que los procesos de estabilización exitosos suelen necesitar varios años para alcanzar tasas anuales de un dígito.
La estabilidad del dólar no despeja las dudas financieras
El contraste más pronunciado apareció en el mercado de deuda. Maximiliano Gutiérrez, de IERAL, documentó que el riesgo país pasó de aproximadamente 400 puntos básicos a comienzos de julio a superar los 900 durante la primera semana de noviembre. El viernes cerró en 939 puntos.
Este lunes, durante el feriado y con los mercados locales cerrados, los bonos argentinos operados en el exterior registraron llegaron a 872 puntos, con una moderación del deterioro reciente, pero que todavía ubican al riesgo país muy por encima de los niveles de julio y del promedio regional.
En ese mismo período, el dólar mayorista acumuló una suba de apenas 4,3%, equivalente a un promedio mensual cercano al 1,1%, según IERAL.
Gutiérrez comparó el comportamiento argentino con el de otras economías latinoamericanas y observó que las primas de riesgo regionales aumentaron considerablemente menos. Su diagnóstico fue que "el deterioro no responde solo a factores externos".
Entre las explicaciones identificó "la confirmación de una economía estancada", las dudas sobre las fuentes de financiamiento para 2027 y la incertidumbre vinculada con las elecciones presidenciales del próximo año.
El economista también atribuyó parte de la estabilidad cambiaria a las condiciones monetarias restrictivas. Según su interpretación, las operaciones contractivas del Banco Central y del Tesoro redujeron la disponibilidad de pesos, mientras los elevados encajes bancarios limitaron la expansión del crédito.
IERAL describió así unas "condiciones monetarias particularmente rígidas", que contribuyen a contener la demanda de dólares, pero no eliminan las presiones financieras.
El propio instituto reconoció avances importantes del programa económico: equilibrio fiscal, compras de divisas y exportaciones en niveles récord. Sin embargo, señaló que esos fundamentos todavía no alcanzan para disipar las dudas sobre la capacidad de refinanciar obligaciones futuras.
Una recuperación que sigue sin encontrar impulso
El último REM volvió a corregir hacia abajo las perspectivas económicas. Los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto se habría contraído 2,3% durante el tercer trimestre, frente a una caída del 1% prevista un mes antes.
Para todo 2026 redujeron el crecimiento esperado del 1,5% al 0,7%. En junio todavía proyectaban una expansión del 3%.
En su análisis de la actividad, IERAL advirtió que la economía perdió dinamismo durante 2025 y llegó a 2026 con un crecimiento muy reducido. El informe de octubre señaló que el nivel del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto era comparable al de febrero de 2025.
Los últimos indicadores publicados muestran pequeñas mejoras que no logran despertar optimismo. La industria manufacturera mejoró 0,7% mensual en septiembre, aunque permaneció 1,8% por debajo de un año antes. La construcción tuvo su mayor recuperación mensual del año (7,8%) y aún así el tercer trimestre quedó un 2% por debajo del segundo. En tanto que el sector más pujante, la minería empezó a mostrar señales de fatiga luego del boom petrolero.
Para Vasconcelos, las dificultades de la actividad también están relacionadas con el financiamiento. Su estudio calcula que los préstamos en pesos al sector privado disminuyeron en términos reales desestacionalizados durante tres meses consecutivos, incluyendo estimaciones para octubre.
El economista relacionó ese comportamiento con la volatilidad de las tasas, las restricciones monetarias, el aumento de la morosidad y la incertidumbre financiera. En ese contexto, advirtió que los deudores deben destinar una mayor proporción de sus ingresos y recursos disponibles a cancelar obligaciones existentes.
El Banco Central sostiene una interpretación diferente. En su presentación del 29 de octubre, Bausili atribuyó parte de la desaceleración económica a factores transitorios y afirmó que "Para el cuarto trimestre se prevé una recuperación del PIB".
El REM todavía proyecta una mejora trimestral del 2% entre octubre y diciembre, aunque desde un nivel de actividad más bajo del que anticipaba anteriormente.
IERAL también puso el foco en la acumulación de reservas. Según sus cálculos, las compras mensuales de divisas del Banco Central pasaron de un promedio de US$1.900 millones entre enero y julio a US$880 millones entre agosto y octubre.
Ante la necesidad de afrontar los vencimientos de deuda del próximo año, Vasconcelos sostuvo que el programa económico necesita ofrecer "pruebas más contundentes" de su capacidad para consolidar la estabilidad y recuperar el crecimiento.
El desafío, según su interpretación, será encontrar una combinación de políticas que permita incrementar las reservas, reducir la volatilidad financiera y reactivar el crédito sin comprometer los avances alcanzados en materia inflacionaria.