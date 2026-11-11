Entre la estabilidad y el estancamiento

El Gobierno tiene fe en la reactivación, pero el mercado quiere ver señales que le permitan creer

Con una inflación que apunta a mantenerse cerca del 2% y un dólar relativamente estable, el riesgo país sigue elevado y las expectativas de crecimiento se deterioran. Analistas advierten sobre las dificultades para recuperar el crédito, fortalecer las reservas y reactivar al conjunto de la economía.