El mercado volvió a recortar sus expectativas de crecimiento económico, distanciándose de las proyecciones que sostiene el gobierno nacional.
El Gobierno confía en una recuperación que el mercado proyecta cada vez más débil
El REM profundizó la caída del tercer trimestre dando pie a que la economía entre en recesión técnica. El equipo económico admite un desempeño menor al previsto, pero sostiene sus expectativas principalmente por las inversiones que traerá el RIGI.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, redujo del 1,5% al 0,7% la expansión estimada del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. En el proyecto de Presupuesto 2027, el Ejecutivo todavía prevé un crecimiento del 3% para este año y del 4% para el próximo.
Para 2027, los analistas bajaron su pronóstico del 2,5% al 2,1%. La distancia con el Gobierno llega a 2,3 puntos porcentuales para este año y 1,9 para el próximo.
El relevamiento se realizó entre el 28 y el 30 de octubre, con la participación de 45 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras. No contiene estimaciones propias del Banco Central, sino pronósticos de especialistas del mercado.
A las puertas de una recesión técnica
La corrección más significativa volvió a producirse en el tercer trimestre. El REM estima que el PBI desestacionalizado "se habría contraído 2,3%" entre julio y septiembre, cuando un mes antes calculaba una caída del 1%. En agosto, los pronósticos todavía anticipaban una expansión de 1,1% para ese período.
El INDEC ya confirmó una reducción desestacionalizada del 0,6% en el segundo trimestre. Si se verifica el nuevo pronóstico, serían dos trimestres consecutivos de retroceso, el criterio usual para identificar una recesión técnica.
Los consultados mantienen, de todas formas, la expectativa de un rebote del 2% para octubre-diciembre, dos décimas más que en el informe anterior, y de otro 0,9% para el primer trimestre de 2027. Pero esa recuperación partiría de un nivel de actividad inferior al que proyectaban apenas un mes atrás.
El cambio es más marcado al observar la evolución anual: en junio, el mercado esperaba que la economía creciera alrededor de 3% en 2026; en septiembre había reducido la estimación al 1,5% y ahora la ubica en 0,7%.
La revisión también dejó atrás las expectativas que citó el propio BCRA hace una semana. Al presentar su Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria utilizó como referencia al REM de septiembre, que anticipaba expansiones del 1,5% para 2026 y del 2,5% para 2027. Ambos porcentajes fueron corregidos a la baja.
El Gobierno pide paciencia
Las nuevas previsiones se conocieron el mismo jueves en que el secretario de Política Económica, José Luis Daza, reconoció ante empresarios que la actividad avanza por debajo de las expectativas oficiales.
"Es muy bajo, no lo podemos negar. Yo esperaba un crecimiento más alto", afirmó durante el foro ABECEB. Atribuyó parte de la desaceleración a los shocks financieros y sostuvo que el crédito comienza a recuperarse levemente. Al ser consultado sobre una eventual recesión técnica, relativizó esa denominación y la vinculó con los períodos utilizados en las mediciones.
Daza pidió paciencia para observar los efectos de las inversiones. Sostuvo que solo se ejecutó entre el 3% y el 4% de las inversiones en carpeta en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que todavía queda por materializar la mayor parte de los desembolsos. "Estamos en la etapa de siembra", describió.
En el mismo encuentro, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que la morosidad bancaria comenzó a bajar y que las entidades disponen de financiamiento a tasas reales negativas. "No hay ningún impedimento para un nuevo ciclo de crédito", afirmó.
El funcionario reconoció que el ajuste monetario anterior había restringido los préstamos, pero consideró que ese proceso terminó. También defendió la capacidad de las exportaciones de energía, minería y agro para generar divisas y aportar estabilidad cambiaria.
Ninguno de los dos funcionarios estaba respondiendo al REM: sus exposiciones fueron anteriores a la difusión del nuevo informe. Sus declaraciones permiten contrastar las expectativas oficiales con un crecimiento privado proyectado cada vez menor.
Menos inflación con dólares más baratos
El deterioro de la actividad no estuvo acompañado por cambios de la misma magnitud en el resto de los pronósticos. Para octubre, el REM calculó una inflación del 1,8%, una décima por encima del pronóstico anterior, mientras que para diciembre mantuvo la previsión del 1,8%.
En materia cambiaria, el dólar mayorista promedio esperado para diciembre bajó de aproximadamente $1.614 a $1.590, una cifra cercana a los $1.600 incorporados por el Gobierno en el Presupuesto.
Los consultados también elevaron en US$2.060 millones su previsión de superávit comercial para 2026, hasta US$27.761 millones, impulsada principalmente por mayores exportaciones esperadas.
Para el último trimestre, elevaron del 7,7% al 7,8% la tasa de desocupación esperada. El grupo de pronosticadores con mejor desempeño histórico proyectó un 7,9%.