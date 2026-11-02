El Impuesto al Valor Agregado (IVA) completó en octubre doce meses consecutivos de caídas reales interanuales en la recaudación tributaria, exponiendo una economía argentina que sigue mostrando dificultades para engrosar el resultado nacional, que sigue sostenido principalmente en el crecimiento de Ganancias y los derechos de exportación.
El IVA cumplió un año de caídas y expone debilidades en la recaudación nacional
El principal impuesto nacional completó doce meses consecutivos de retrocesos reales y perdió alrededor del 8% frente a la inflación. La recaudación total apenas creció 0,6% real, sostenida por Ganancias y retenciones. Sin esos dos tributos, los ingresos habrían caído 6,7%.
Según informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los recursos tributarios alcanzaron $21,61 billones, con un aumento nominal del 33,7% frente a octubre de 2025. La mejora real se reduce al 0,6%, descontada una inflación estimada del 32,9%, con un cálculo mensual del 1,9% para octubre, en línea con las estimaciones del mercado. El IPC definitivo será publicado por el INDEC el 12 de noviembre.
El incremento total volvió a estar concentrado en Ganancias y Derechos de exportación, que crecieron 55,1% y 238,4% respectivamente. Excluyendo ambos conceptos de los resultados generales, el resto de la recaudación habría registrado una caída real del 6,7%, frente a una baja cercana al 3% identificada en septiembre.
Un año de retrocesos en el IVA
El informe oficial consignó que "el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $7.032.743 millones y tuvo una variación interanual de 21,8%". Con la inflación estimada para octubre, representa una contracción real del 8,3%.
Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), había anticipado durante el fin de semana una caída del 7,6% real, utilizando información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y una inflación mensual supuesta del 1,85%.
El economista advirtió que se completarían doce meses consecutivos de retrocesos interanuales, desde noviembre de 2025. La serie muestra que, después de reducir su caída hasta apenas el 0,3% en julio, el IVA volvió a deteriorarse: perdió 4,9% real en agosto, 5,9% en septiembre y 7,6% en octubre, según sus estimaciones.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) llegó a la misma conclusión en su informe. Calculó una reducción real del IVA del 7,4%, empleando una inflación prevista del 1,7%, y consideró que la trayectoria reflejaba un desempeño débil de las actividades asociadas al consumo y al mercado interno.
El deterioro tributario coincide con los últimos indicadores de actividad. El comercio mayorista y minorista, las ventas reales de supermercados y las de autoservicios mayoristas vienen disminuyendo según los cálculos del INDEC que registra resultados acumulados negativos en 2026 en los principales canales de consumo masivo tradicional.
De todas formas, no toda la caída del IVA puede atribuirse directamente al consumo, ya que su dinámica responde a varios factores simultáneos. Para este mes, ARCA informó que el componente impositivo aumentó 30,5% nominal, equivalente a una reducción real estimada del 1,8%. En cambio, el IVA aduanero disminuyó 4,9% incluso a precios corrientes, lo que supone una contracción real cercana al 28,4%.
El organismo señaló que en el IVA impositivo incidieron favorablemente las menores devoluciones a exportadores respecto del año anterior, mientras que entre los factores negativos identificó mayor utilización y reasignación de saldos tributarios y devoluciones vinculadas con la comercialización de granos. Para el IVA aduanero, mencionó "un día hábil menos respecto del año anterior" y una base de comparación elevada en octubre de 2025.
Ganancias y retenciones sostienen el resultado
Mientras el IVA retrocede, Ganancias encadenó cuatro meses consecutivos de aumentos reales interanuales, según la serie elaborada por IARAF.
En octubre, ARCA informó ingresos por $5,09 billones y una suba nominal del 55,1%, equivalente a una mejora real estimada del 16,8%. IARAF había calculado un crecimiento del 17,1% y CEPA, del 17,2%, sobre sus respectivas mediciones previas de coparticipación.
El organismo recaudador explicó que incidieron positivamente los mayores anticipos de sociedades y personas humanas, asociados al incremento del impuesto determinado en el período fiscal 2025, junto con mayores retenciones y movimientos de saldos entre obligaciones tributarias.
También señaló que durante octubre ingresó el segundo anticipo de personas humanas correspondiente al ejercicio 2026. La presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2025 y el eventual ingreso de diferencias de saldo fueron prorrogados hasta el 16 de noviembre, una actualización posterior a los informes de las consultoras.
En derechos de exportación se recaudaron $870.052 millones, con una suba nominal del 238,4%. ARCA atribuyó el resultado principalmente a la baja base de octubre de 2025, cuando los adelantamientos de pagos vinculados con modificaciones de alícuotas habían reducido los ingresos de los meses posteriores. También destacó mejores precios internacionales del complejo sojero y cerealero y mayores exportaciones de combustibles y minerales.
La recuperación tampoco alcanzó a otros tributos: el impuesto a los créditos y débitos bancarios aumentó 21,5% nominal, lo que implica una caída real estimada del 8,5%, mientras los derechos de importación retrocedieron alrededor del 32% real.
Efecto sobre las provincias
La mejora de Ganancias también permitió sostener los recursos distribuidos entre las provincias.
Según IARAF, las transferencias automáticas nacionales crecieron 0,5% real interanual en octubre y la coparticipación bruta aumentó 0,8%. CEPA calculó una mejora del 0,6% en los recursos de origen nacional y del 1% en la coparticipación, con distintas metodologías y supuestos de inflación.
Santa Fe recibió transferencias automáticas que registraron un crecimiento real estimado del 0,7% en octubre, de acuerdo con IARAF. Sin embargo, entre enero y octubre la provincia acumula una pérdida real del 0,7% respecto del mismo período de 2025, según su cálculo.
La evolución del IVA aparece así como una señal persistente de las dificultades recaudatorias que exhibe la actividad económica nacional. Con los $196,01 billones ingresados hasta octubre, ARCA registra un crecimiento nominal acumulado del 29,8%, aunque refleja que continúa dependiendo de tributos afectados por vencimientos, modificaciones normativas y bases de comparación bajas.