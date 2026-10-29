La inversión bruta interna mensual (IBIM) registró en septiembre un retroceso del 5,2% interanual medido en términos de volumen físico. De esta manera, el indicador acumula una retracción del 7,6% en los primeros nueve meses del año y encadena su undécimo mes consecutivo de caída interanual.
La inversión bruta cayó 5,2% en septiembre y acumula once meses consecutivos en baja
Los primeros 9 meses del año acumula una retracción de 7,6%, de acuerdo con el informe de la consultora de Orlando Ferreres. “La inversión continúa débil y en el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción”, concluye.
Los datos se desprenden del informe mensual elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), un insumo clave para los operadores financieros que buscan medir el termómetro de la economía real.
Medida en dólares, la inversión de septiembre se estimó en US$ 8.540 millones (frente a los US$ 7.515 millones de agosto, que habían representado un 18,6% del PBI).
La evolución por rubros mostró dinámicas opuestas:
-Maquinaria y equipos fue el sector que sufrió el mayor impacto con un retroceso anual del 12,3%. Dentro de este componente, los equipos de origen nacional se contrajeron un 3,8%, mientras que los bienes importados se hundieron un 17,2%. En el acumulado anual, el rubro refleja una contracción del 11,5%.
-Construcción mostró una señal positiva al avanzar un 4,5% interanual, quebrando una racha de cinco meses consecutivos de caídas. Pese a este repunte, el sector acumula una baja del 2,6% en lo que va del año.
Desde la consultora señalaron que la inversión continúa débil. Si bien la construcción mejoró, el desplome en las importaciones de bienes de capital arrastró a la baja el promedio general. A corto plazo, el informe advierte que no hay indicios de una reacción para el cierre del año. Sin embargo, destaca que a largo plazo la estabilización macroeconómica, la reactivación de la actividad y el desarrollo de los sectores minero y energético deberían impulsar una recuperación.
Recesión “técnica”
La contracción de la inversión coincide con los últimos datos de actividad económica de OJF, que confirman que Argentina se encuentra en recesión. El tercer trimestre del año registró una baja del 1,2% desestacionalizado frente al segundo, período que ya había mostrado una caída del 0,6%.
Otras mediciones privadas ratifican este diagnóstico recesivo para el tercer trimestre en la comparación intertrimestral: Consultora Equilibra estimó una caída trimestral del 2,6% (pese a una leve recuperación mensual del 0,5% en septiembre) y proyecta un crecimiento anual en torno al 1%; en tanto el Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés calculó una contracción del PBI del 2,66% respecto al segundo trimestre.