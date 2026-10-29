Sin piso

La inversión bruta cayó 5,2% en septiembre y acumula once meses consecutivos en baja

Los primeros 9 meses del año acumula una retracción de 7,6%, de acuerdo con el informe de la consultora de Orlando Ferreres. “La inversión continúa débil y en el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción”, concluye.