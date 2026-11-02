Ingresó a la Cámara de Senadores de la Provincia el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que se descuenta que recibirá una preferencia este jueves 5 para darle prioridad y tratarlo el día 19.
El Presupuesto 2027 ingresó al Senado y tendrá estado parlamentario esta semana
El oficialismo tiene previsto aprobar una preferencia para el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo Provincial este jueves 5. Así, podría lograr la media sanción el 19 de noviembre y pasar a Diputados.
La Casa Gris respetó un procedimiento que creyó necesario respetar durante los cuatro años del mandato de Maximiliano Pullaro, de manera de turnar la cámara de origen en el tratamiento en la Legislatura.
En el hemiciclo de las 19 bancas el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe dispone de 14 votos, 11 de ellos del radicalismo, frente a los 5 representantes del justicialismo. Y debe decirse que, pese a esta realidad, en unas muy pocas ocasiones los proyectos de ley o las sanciones definitivas no se votaron por unanimidad.
La Ley de Presupuesto, al igual que otras normas pedidas por el gobierno provincial, recibieron en años anteriores el voto favorable de todos los senadores. Habrá que ver qué sucede en esta oportunidad, más cercana a las elecciones de 2027.
Un parte de prensa oficial de la Cámara destaca que el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el cumplimiento del Poder Ejecutivo de presentar el mensaje antes del 31 de octubre como ordena la Constitución Provincial.
La iniciativa contempla recursos totales por $18,88 billones y gastos por $18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $919 millones.
Como lo ordena la Constitución Provincial en el artículo 107, inc. 11, el Poder Ejecutivo "presenta a la Legislatura antes del 31 de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas".
"Siempre fue cumplido en tiempo y forma por Maximiliano Pullaro y el equipo económico que encabeza el ministro de economía, Pablo Olivares", destacó el senador por San Cristóbal.
El expediente 53.649 Mensaje de Ley del Poder Ejecutivo "Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2027" llegó a manos de Michlig cuando lo acompañaba el senador por General Obligado, Orfilio Marcón, el secretario administrativo, Leonardo Stangaferro y el secretario del Bloque Unidos, Ramiro Dall'Aglio.
Equilibrio e inversiones
En la gacetilla de prensa se indica que Michlig conversó sobre la norma con el ministro Olivares y reiteró sus características principales. En especial, su equilibrio y enfoque en inversiones en seguridad, educación, salud, e infraestructura productiva, además de obras públicas.
Destacó que "asimismo, se impulsa una política de afectar la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural a inversión en infraestructura del sector agropecuario".
Se trata de "una decisión como política de Estado: que lo que el campo aporte vaya a infraestructura del sector agropecuario y que los propios representantes del campo puedan monitorear este proceso. Para eso se crea el Fondo de Infraestructura Agropecuaria".
Por otra parte, "se contemplan las partidas para el cumplimiento de los compromisos financieros de amortización de deudas. En los 4 años de gestión se van a haber cancelado 400 millones de dólares de capital de deudas tomadas en otros períodos".
"Las partidas previstas para municipios, considerando coparticipación y otros fondos específicos (como el Fondo de Obras Menores) totalizan $1,9 billones. Además, se mantiene la alta participación de la inversión en obra y equipamiento", subrayó Michlig.