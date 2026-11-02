En las próximas semanas el gobierno de la Provincia de Santa Fe enviará a la Legislatura el proyecto que establece la política tributaria aplicable al período 2027, con el compromiso de "no tocar las alícuotas", aunque sí habrá "actualizaciones" de los gravámenes por efecto de la inflación.
Santa Fe no aumentará las alícuotas de los impuestos
El ministro de Economía Pablo Olivares brindó detalles sobre el proyecto de ley que regirá los gravámenes en 2027. El presupuesto tendrá al Senado como cámara de origen.
La definición pertenece al ministro de Economía, Pablo Olivares, en conferencia de prensa, tras presentar la Ley de Presupuesto para el año próximo.
El funcionario explicó que para redactar el mensaje con proyecto de ley tributaria la labor transcurre en una subcomisión de la Comisión de Análisis Tributario. "Nos hemos reunido y ya la estamos terminando de confeccionar", dijo.
Confirmó que "en estas próximas semanas" se elevará al Poder Legislativo esa iniciativa. "No habrá incrementos de carga tributaria", anticipó respecto de las alícuotas, aunque explicó que se afinan las actualizaciones.
Explicó que las variaciones del IPC se toman como parámetro general inflacionario en el proyecto de ley del Presupuesto, por lo que cabe suponer que los tributos tendrán un retoque de ese nivel.
"Estamos pensando en mantener los beneficios de baja carga tributaria que hemos implementado", adelantó respecto de la continuidad de esos incentivos fiscales, aunque no indicó en cuáles. También sugirió una ampliación, al mencionar que llevan adelante "algunos trabajos sectoriales con estas mesas de reuniones", anticipó.
Endeudamiento y calificación de riesgo
Respecto del endeudamiento el proyecto de presupuesto repite la chance de tomar financiamiento, equivalente a un cuarto de la inversión de capital del año anterior.
La cláusula de la autorización para tomar deuda (cuestionada por la oposición por su amplitud) fue parte de la ley de leyes vigente, pero subrayó Olivares: "no fue utilizada".
El "criterio es que cada ley de presupuesto tenga una autorización a tomar financiamiento, es la posibilidad de que este gobierno y los que lo sucedan puedan financiar por cada peso ejecutado en gastos de capital del año anterior (inversión) un 0,25 de financiamiento".
Recordó que en 2026 "no hemos utilizado esa cláusula, bajo un criterio prudente". Y agregó: "no siempre es conveniente". Más adelante explicó que esa cláusula no debe ser confundida con otras normas de autorización de endeudamiento que, de manera puntual y para ciertas obras, se discutieron en la Legislatura.
"No siempre es prudente utilizar todo el margen autorizado", según el contexto económico en que se toman las decisiones fiscales, señaló el responsable de los números en Santa Fe. Y aseguró que la conducta santafesina "ha subido la calificación" del Estado provincial.
"Este cumplimiento de la deuda y la manera sostenible de cumplir con los compromisos sin afectar al resto de lo que le corresponde enfrentar con sus recursos al estado es lo que nos ha permitido tener una suba de calificaciones del riesgo crediticio, a lo largo de este año por dos agencias internacionales", explicó.
El ministro dijo a El Litoral que las agencias Fitch Ratings y Moodys elevaron las notas para Santa Fe. Amas (como Standard & Poor's) evalúan la solvencia financiera de empresas, instituciones y gobiernos en todo el mundo. Estudian tanto la capacidad y la voluntad que tiene un emisor de deuda para pagar a tiempo el capital y los intereses de sus préstamos