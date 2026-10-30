“Austeridad y eficiencia”

Olivares prevé ahorros por 2,27 billones en el Presupuesto 2027 de la Provincia de Santa Fe

El ministro de Economía subrayó que será un año de números equilibrados. Dijo que apenas 2% de la suerte de sus cálculos están atados al valor del dólar. Destacó inversiones en videovigilancia e IA de seguridad, educación y el rubro viviendas dentro de las obras públicas.