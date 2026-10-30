El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó su proyecto de ley de Presupuesto 2027, que corresponde al último ejercicio de su gestión, con características que el ministro de Economía, Pablo Olivares, resumió como la aplicación del “Método Santafesino”.
Olivares prevé ahorros por 2,27 billones en el Presupuesto 2027 de la Provincia de Santa Fe
El ministro de Economía subrayó que será un año de números equilibrados. Dijo que apenas 2% de la suerte de sus cálculos están atados al valor del dólar. Destacó inversiones en videovigilancia e IA de seguridad, educación y el rubro viviendas dentro de las obras públicas.
Abundó antes de pasar a los números en los conceptos de austeridad y eficiencia, que permiten las inversiones. Subrayó que se trata de un cálculo de gastos y recursos equilibrado.
Explicó que las proyecciones de las variables macroeconómicas se apoyan en las previsiones oficiales nacionales pero advirtió que apenas 2% de sus cuentas serán eventualmente conmovidas por una eventual sorpresa con el precio del dólar.
El ministro no usó esas palabras y solo habló del tipo de cambio y su potencial impacto en los números santafesinos con el objetivo de exponer la solidez de sus cuentas. Al momento de las preguntas, explicó que el endeudamiento crece como la inversión del presupuesto anterior.
Recordó que como en cada año de su labor, la Casa Gris ha presentado en tiempo y forma la norma que la Constitución dispone que se eleve a la Legislatura antes del 31 de octubre y confirmó que será el Senado la Cámara de origen.
El funcionario, en tono docente, recordó que la presentación pública de lo mega contable de la norma contiene también posiciones políticas. “Es un momento importante para remarcar políticas públicas que seguimos en Santa Fe desde el primer día de la gestión”, dijo.
Subrayó que los números “se basan en la austeridad y la eficiencia operativa; nuestra definición es hacer más con lo que se cuenta: maximizar resultados”.
Describió un “presupuesto equilibrado con las pautas macrofiscales del Presupuesto 2026 de la Nación que está en el Congreso con 4% de crecimiento y variación IPC anual de 21|,1% “pero que ya ha llegado al 30 a diciembre”. Y con un tipo de cambio que contiene el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación y una “incidencia de apenas 2% sobre el total, lo que se mueva el dólar”.
Políticas en Seguridad, Salud y Educación
Para el ministro la clave es “sostener las prioridades que seguirán siendo seguridad, educación, infraestructura productiva, obras públicas y vivienda”. Para “el resultado financiero se ha previsto un resultado positivo de 919 millones de millones”, acotó.
Se sostiene el proceso de inversión en gastos de capital con la “continuidad y consolidación del método santafesino que venimos tratando de inculcar desde el primer día de la gestión”. Olivares se extendió sobre el esquema de ahorro, inversión y financiamiento que definió como “un cuadro o tablero” que explica las generalidades de esos conceptos.
Comenzó por el final previsto para cuando termine 2027, en diciembre del año próximo habrán ingresado 18,7 billones y 16,7 billones de gastos e inversiones con “2,27 billones de ahorros corrientes que es el primer componenete que financia la inversión, con una participación del 97% del gasto de capital”.
Luego abordó la rigidez presupuestaria de dos áreas con más incidencia en las cuentas totales. El primer renglón de la inversión es Educación, con 3,98 billones; le sigue seguridad, con 2,34; a continuación se encuentra obras públicas y remarcó especialmente lo que habrá en viviendas con 2,1; e infraestructura productiva con 1,98.
Sobre Seguridad, con 1,89 billones, la unidad ejecutora tiene una fuerte inversión en videovigilancia con el sistema lince y una ampliación de la plataforma para utilizar Inteligencia Artificial en búsquedas e investigaciones, además de rodados y construcciones en unidades penales.
En Educación el Ministerio con sus gastos corrientes demanda 3,43 billones (sueldos y otros conceptos) y remarcó esfuerzos en deportes; habló del programa mil aulas ejecutadas con convenios con municipios y el fondo de atención de necesidades inmediatas para contar con buenas condiciones edilicias a las escuelas y el fondo provincial de Escuelas Técnicas que suman 46,624 millones.
En el ministerio de Salud se ha previsto un flujo de 1,8 billones y de ellos 1,46 serán para los gastos corrientes. Sin embargo, por el retiro “de programas nacionales y una mayor afluencia al sistema de salud de Santa Fe que es uno de los mejores del país.
Indicó que hay más demanda porque las obras sociales recortaron prestaciones y porque muchos santafesinos "han perdido esas prestaciones", todo deriva en "un aumento del gasto en medicamentos”. La cifra para los remedios y otros insumos médicos trepa a 55.143 millones de pesos.
“También hay una fuerte inversión de 85.000 millones para mejorar la infraestructura de un sistema de salud santafesino del que estamos muy orgullosos. Hay un incremento de 103 unidades de emergencia”, expresó.
En el concepto de Infraestructura Productiva, con 1,92 billones de pesos hay más inversiones que gastos corrientes ya que el Ministerio de Desarrollo Productivo demanda para funcionar solo 414.726 millones, la mayor parte corresponde a infraestructura vial, energética y para el agro.
En se punto, destacó: “hay una decisión política del gobierno provincial de volcar al Fondo de Infraestructura Agropecuaria 38.342 millones que provienen de un impuesto que es de libre disponibilidad (puede gastarse en cualquier fin): su recaudación será para mejorar caminos secundarios”, destacó.
Es todo lo que el campo aporta en impuestos a la provincia (la enorme mayoría de sus tributos son nacionales, subrayó.
En Obras públicas puso el acento en el programa Nido, los recursos para la Dirección Provincial de Vialidad y las obras en marcha con financiación de créditos internacionales. El ministerio 432.144 millones para su funcionamiento de los 2,13 billones que administra. Santa Fe destina casi 145 mil millones para financiar tasas de interés en el programa antes mencionado.89
Pagos por 89 millones de dólares
El Presupuesto cumple con el crédito público tomado por Santa Fe, que cumple hoy con el penúltimo pago por 89 millones de dólares que se tomó en el año 2016 a los tenedores de títulos públicos, es el compromiso de honrar sus compromisos. También muestra sus sostenibilidad
Dijo que en lo que va de la gestión, desde diciembre de 2023 a hoy se cancelaron 338.884 millones de pesos de deudas y que para cuando concluya el mandato del gobernador Maximiliano Pullaro serán casi 570.000 millones de pesos cancelados.