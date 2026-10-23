La provincia de Santa Fe acordó no devolver este año el anticipo financiero de coparticipación de $400 mil millones otorgado en junio, parte quedó compensado por deudas de nación y el remanente será abonado en cuotas a partir de mayo del 2027, según el compromiso firmado esta semana.
Santa Fe y el gobierno nacional avanzaron en la compensación de créditos y deudas
El gobernador Pullaro y el ministro Caputo fueron los firmantes del documento. El anticipo financiero de coparticipación otorgado a mediados de año pasó a ser un crédito a largo plazo.
Este entendimiento entre Santa Fe y Nación fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo. No hubo foto porque no hubo encuentro para la firma. Se utilizaron los instrumentos de firma digital, primero por parte del gobernador y luego por el funcionario nacional.
El acuerdo se dio en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que fuera creado por el gobierno nacional mediante Decreto 969/2024. Este mecanismo fue diseñado para sanear, extinguir y compensar deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional, las provincias y CABA. "Es un sistema abierto" destacó uno de los negociadores santafesinos que conoce detalles del entendimiento.
Todavía quedan varios temas por dilucidar en la relación entre las partes y no debería extrañar que en los próximos meses se anuncien traspasos de edificios o terrenos de Nación que Santa Fe viene reclamando y que servirían para cumplir con deudas federales.
En el entendimiento de esta semana, Nación aceptó completar el compromiso firmado entre Santa Fe y Anses el pasado 7 de abril para paliar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia del año 2026. En tanto, la provincia también termina de percibir lo adeudado por Nación fruto del llamado Consenso Fiscal firmado por el ex presidente Mauricio Macri con el ex gobernador Miguel Lifschtiz así una deuda por viviendas. Además se pesificó la deuda externa que Santa Fe contrajo en 1997 con un organismo japonés pero que estaba dentro del Club de París.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, fue el encargado de negociar la letra chica del acuerdo con el equipo económico que conduce Caputo. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete significó también la apertura a un diálogo más fluido con Santa Fe, diálogo encarnado en varias ocasiones por la actual diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia.
Anticipo que es crédito
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 474/2026, publicado el 18 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, un anticipo financiero para la provincia de Santa Fe de hasta $400.000 millones. El concepto fue de adelanto de recursos coparticipables. El anticipo devengó una tasa de interés del 15% anual, muy por debajo de las tasas vigentes en el mercado a ese momento. El mismo decreto otorgó anticipos a Entre Ríos y a Jujuy.
El plazo de devolución establecía que era dentro del mismo ejercicio fiscal, o sea debía ser devuelto antes del 31 de diciembre, hecho que el acuerdo actual traslada a ejercicios siguientes. "Fue un acuerdo por el flujo de fondos, seguimos negociando el stock de deuda" le dijo a El Litoral un santafesino al tanto de las sigilosas negociaciones.
En los 9 primeros meses del año, Santa Fe tuvo una caída interanual del 0,9% de recursos federales tomando en cuenta transferencias automáticas, leyes especiales y compensaciones. Percibió hasta el momento $4,9 billones (millones de millones). A esto se suma también una caída en recursos propios, producto del estancamiento de la actividad económica.
Ahora el acuerdo firmado transforma ese anticipo financiero en un crédito a largo plazo tomado por el Estado santafesino. Hasta el 9 de octubre, Santa Fe había devuelto de ese anticipo $90 mil millones en dos cuotas.
Así los $310.000 millones restantes del anticipo de junio se compensarán con créditos netos (tres de la Provincia y uno de Nación). Se incluyeron los $110.000 millones del Anses por anticipo aporte al déficit ejercicio 2026. Del acuerdo por $120.000 millones, solo había girado la primera cuota.
Se sumaron además $54.869 millones por tres años y medio de ajuste compensación del Consenso Fiscal firmado por Macri y Lifschitz el 16 de noviembre de 2017. También se incluyeron $2.613 millones adeudados por el gobierno central de un convenio de viviendas oportunamente firmado con Santa Fe.
La provincia logró además pesificar el préstamo de la operatoria con el Club de París de $24.740 millones. Hasta el momento, Nación venía pagando desde 2014 el compromiso tomado en 1997 por la administración de Jorge Obeid.
De esta manera, Santa Fe achicó la deuda a Nación a $167.258 millones donde se habilitó el pago en ocho cuotas a partir de mayo del 2027 o bien incluirlo en otra conciliación dentro del REOR.
Santa Fe y Anses deben todavía conciliar los números de los déficits previsionales de la Caja provincial desde 2020 al 2026. Sobre el particular hay hermetismo en las dos partes sobre la marcha de la negociación.
Obras en el sur
El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el nuevo Jardín de Infantes del barrio San Cayetano, en Villa Constitución, y el edificio del Samco de la comuna de Juan Bernabé Molina.
La obra del jardín estaba paralizada y tenía un avance del 50 % al inicio de la gestión. Por decisión del gobernador, se licitaron los trabajos para concluirla en ocho meses, con una inversión superior a los 1.059 millones de pesos. Mientras, el nuevo edificio del Samco "Dra. María de los Ángeles Cervigni", en Juan Bernabé Molina, incorpora consultorios, áreas de diagnóstico y espacios de guardia. La Provincia invirtió más de 1.604 millones de pesos en su construcción.
Durante las inauguraciones, Pullaro afirmó que "es justo que las obras y los recursos lleguen a las pequeñas localidades del interior productivo, porque aquí todo cuesta mucho más". También sostuvo que "el país no se va a poner de pie si se sigue pensando en el AMBA, sino cuando desde el Gobierno nacional miren a estas localidades de gente noble y trabajadora, que invierte, apoya el desarrollo y empuja el crecimiento del país".
El mandatario señaló que su Gobierno está presente con 1.900 obras en todo el territorio y trabaja para que "estas localidades tengan lo que tienen que tener" mediante la obra pública, a la que definió como sinónimo de "desarrollo e igualdad".