Una apelación al gobierno nacional

Pablo Farías sobre la situación de las pymes: “Las inversiones no derraman por sí solas”

El diputado nacional por Santa Fe preside la comisión que aborda esta materia, por donde ya pasaron numerosos sectores. Todos coinciden en que la crisis que atraviesan es grave. Proyectos bajo análisis, posible dictamen el 17 de noviembre y una experiencia positiva en la provincia.