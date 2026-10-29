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Relevamiento de Apyme

Más de la mitad de las pymes perdieron plata y tres de cada cuatro piden cambiar el modelo

El 34% de los empresarios redujo su planta de personal y el 43,5% advierten sobre el riesgo de desaparecer. La morosidad de las pymes quintuplica al del resto de las empresas.

Las empresas pymes piden cambiar de modelo económico. Foto: Flavio Raina.Las empresas pymes piden cambiar de modelo económico. Foto: Flavio Raina.
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Más de la mitad de las pymes ha empeorado su situación y ha tenido resultados económicos negativos mientras que cuatro de cada 10 empresarios ha reducido su planta de personal y tres de cada cuatro rechazaron el modelo económico nacional que ha puesto al sector al borde del abismo y a la economía nacional en recesión.

Los resultados son consecuencia de un relevamiento que hicieron en setiembre de este año la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

En un contexto de “debilidad persistente” para la mayor parte de estas empresas, sobre todo las más chicas, “las Pymes padece la continua caída de ventas a causa de la constante caída del consumo masivo en el mercado interno, por una parte, y un creciente aumento de costos, en particular de precios de la energía y combustibles, a los que se suma la competencia de productos importados, un nivel crítico de capacidad instalada ociosa, y por consiguiente la parálisis de la inversión”, dice el informe.

En este contexto, uno de los reclamos de Apyme, no son los únicos que lo hacen, es el nulo acceso a programas públicos y la falta de políticas de incentivos al consumo que ayuden a las empresas a pasar el muy mal momento económico que atraviesan, teniendo en cuenta además las severas dificultades que tienen para acceder a financiamiento ya que, según la encuesta, casi la mitad de las empresas no pudo acceder al crédito durante el último año y solo una proporción reducida lo hizo en condiciones favorables.

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Algunos de los resultados a los que llegó el trabajo de campo fueron los siguientes:

-Un 75,6 % de Pymes rechazan el modelo económico y un 43,5% de empresarios advierte un riesgo directo de desaparición.

-El 52,2% de las empresas informó un empeoramiento en su situación general, el 51,2% registró caídas en sus ventas y el 50,2% obtuvo resultados económicos negativos.

-El 48,8% de las firmas opera utilizando como máximo la mitad de su capacidad instalada.

-La inversión tecnológica alcanza al 43,5% de las empresas y se financia principalmente con recursos propios.

-La apertura importadora perjudica la competitividad del 38,3% de las empresas.

-La crisis del sector afecta a su vez el mercado de trabajo. Durante el trimestre, un 34,0% de las Pymes se vio obligada a reducir personal y, de cara al próximo período, un 25,8% contempla aplicar medidas de ajuste laboral como suspensiones, reducción de jornada, despidos o no renovación de contratos.

-El 56,9% denunció un fuerte impacto de los costos fijos, señalando a la energía (63,2%) y los combustibles (42,6%) como los rubros más críticos, a lo que se suma el perjuicio de la apertura importadora sobre la competitividad del 38,3% de las industrias.

-El 73,7% de las Pymes debe sostenerse exclusivamente con recursos propios, mientras que el 46,9% quedó totalmente excluida del crédito en el último año y solo un 9,6% accedió a financiamiento en condiciones favorables.

-Las elevadas tasas de interés (52,2%) y el riesgo de sobreendeudamiento emergen como los principales obstáculos para el financiamiento y la innovación, ante la casi nula participación de programas públicos de apoyo.

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Endeudamiento y morosidad

El informe publicado este miércoles por Apyme y el Centro de Estudios para la Ciudad cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini que complementa otro hecho publicado a principios de semana donde revelan que la morosidad en micro empresas cuadruplica a la de las grandes compañías, llegando al 28% en sectores como el de la construcción.

Por tamaño, la situación de las empresas es la siguiente:

-Las microempresas registran una tasa de mora del 17,73% en monto, multiplicando casi por cinco el registro de las grandes firmas (3,74%). En cantidad de unidades, casi 14 de cada 100 micro empresas endeudadas (13,83%) ya están en situación irregular.

-En el caso de las pequeñas y medianas empresas: la morosidad en montos alcanza el 9,86% en pequeñas empresas (con 12,07% de las firmas en mora) y se sitúa en 7,34% en las medianas.

-Por su parte, las grandes empresas, que concentran el 90,3% del total del crédito del país ($74,01 billones) tienen una mora por monto de 3,74%.

-Finalmente, monotributistas y autónomos arrastran un atraso del 11,67% en montos y alcanza al 15,16% de los deudores (más de 645.000 personas en mora).

-La construcción es la actividad con mayor deterioro crediticio del país: en las microempresas del sector la mora escala al récord del 27,85% en montos (y 19,86% en cantidad de firmas).

-En las empresas vinculadas a bienes de consumo la morosidad en microempresas llega al 20,50% y en el comercio de bienes esenciales registran un 19,75% de mora, mientras que en el comercio de bienes de lujo trepa al 17%.

-El 42,3% de las empresas PyMEs que refinanciaron sus deudas durante 2026 volvió a entrar en situación de morosidad, frente a un 16,3% que mejoró su situación crediticia. En grandes empresas, en un 49% esta situación empeora y solo en un 10,9% mejoran.

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