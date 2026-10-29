Más de la mitad de las pymes ha empeorado su situación y ha tenido resultados económicos negativos mientras que cuatro de cada 10 empresarios ha reducido su planta de personal y tres de cada cuatro rechazaron el modelo económico nacional que ha puesto al sector al borde del abismo y a la economía nacional en recesión.
Más de la mitad de las pymes perdieron plata y tres de cada cuatro piden cambiar el modelo
El 34% de los empresarios redujo su planta de personal y el 43,5% advierten sobre el riesgo de desaparecer. La morosidad de las pymes quintuplica al del resto de las empresas.
Los resultados son consecuencia de un relevamiento que hicieron en setiembre de este año la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).
En un contexto de “debilidad persistente” para la mayor parte de estas empresas, sobre todo las más chicas, “las Pymes padece la continua caída de ventas a causa de la constante caída del consumo masivo en el mercado interno, por una parte, y un creciente aumento de costos, en particular de precios de la energía y combustibles, a los que se suma la competencia de productos importados, un nivel crítico de capacidad instalada ociosa, y por consiguiente la parálisis de la inversión”, dice el informe.
En este contexto, uno de los reclamos de Apyme, no son los únicos que lo hacen, es el nulo acceso a programas públicos y la falta de políticas de incentivos al consumo que ayuden a las empresas a pasar el muy mal momento económico que atraviesan, teniendo en cuenta además las severas dificultades que tienen para acceder a financiamiento ya que, según la encuesta, casi la mitad de las empresas no pudo acceder al crédito durante el último año y solo una proporción reducida lo hizo en condiciones favorables.
Algunos de los resultados a los que llegó el trabajo de campo fueron los siguientes:
-Un 75,6 % de Pymes rechazan el modelo económico y un 43,5% de empresarios advierte un riesgo directo de desaparición.
-El 52,2% de las empresas informó un empeoramiento en su situación general, el 51,2% registró caídas en sus ventas y el 50,2% obtuvo resultados económicos negativos.
-El 48,8% de las firmas opera utilizando como máximo la mitad de su capacidad instalada.
-La inversión tecnológica alcanza al 43,5% de las empresas y se financia principalmente con recursos propios.
-La apertura importadora perjudica la competitividad del 38,3% de las empresas.
-La crisis del sector afecta a su vez el mercado de trabajo. Durante el trimestre, un 34,0% de las Pymes se vio obligada a reducir personal y, de cara al próximo período, un 25,8% contempla aplicar medidas de ajuste laboral como suspensiones, reducción de jornada, despidos o no renovación de contratos.
-El 56,9% denunció un fuerte impacto de los costos fijos, señalando a la energía (63,2%) y los combustibles (42,6%) como los rubros más críticos, a lo que se suma el perjuicio de la apertura importadora sobre la competitividad del 38,3% de las industrias.
-El 73,7% de las Pymes debe sostenerse exclusivamente con recursos propios, mientras que el 46,9% quedó totalmente excluida del crédito en el último año y solo un 9,6% accedió a financiamiento en condiciones favorables.
-Las elevadas tasas de interés (52,2%) y el riesgo de sobreendeudamiento emergen como los principales obstáculos para el financiamiento y la innovación, ante la casi nula participación de programas públicos de apoyo.
Endeudamiento y morosidad
El informe publicado este miércoles por Apyme y el Centro de Estudios para la Ciudad cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini que complementa otro hecho publicado a principios de semana donde revelan que la morosidad en micro empresas cuadruplica a la de las grandes compañías, llegando al 28% en sectores como el de la construcción.
Por tamaño, la situación de las empresas es la siguiente:
-Las microempresas registran una tasa de mora del 17,73% en monto, multiplicando casi por cinco el registro de las grandes firmas (3,74%). En cantidad de unidades, casi 14 de cada 100 micro empresas endeudadas (13,83%) ya están en situación irregular.
-En el caso de las pequeñas y medianas empresas: la morosidad en montos alcanza el 9,86% en pequeñas empresas (con 12,07% de las firmas en mora) y se sitúa en 7,34% en las medianas.
-Por su parte, las grandes empresas, que concentran el 90,3% del total del crédito del país ($74,01 billones) tienen una mora por monto de 3,74%.
-Finalmente, monotributistas y autónomos arrastran un atraso del 11,67% en montos y alcanza al 15,16% de los deudores (más de 645.000 personas en mora).
-La construcción es la actividad con mayor deterioro crediticio del país: en las microempresas del sector la mora escala al récord del 27,85% en montos (y 19,86% en cantidad de firmas).
-En las empresas vinculadas a bienes de consumo la morosidad en microempresas llega al 20,50% y en el comercio de bienes esenciales registran un 19,75% de mora, mientras que en el comercio de bienes de lujo trepa al 17%.
-El 42,3% de las empresas PyMEs que refinanciaron sus deudas durante 2026 volvió a entrar en situación de morosidad, frente a un 16,3% que mejoró su situación crediticia. En grandes empresas, en un 49% esta situación empeora y solo en un 10,9% mejoran.