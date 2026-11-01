Negocios

Empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales en Rosario y buscan sumarse a grandes inversiones

El encuentro realizado en La Fluvial convocó a empresas proveedoras y grandes inversores de distintos sectores. Firmas santafesinas concretaron acuerdos y otras avanzaron en contactos para integrarse a proyectos de minería, energía e infraestructura.