Ya suma 27 proyectos

Con US$ 76.173 millones aprobados, el RIGI proyecta nuevos desembolsos hasta 2035

El régimen acumula 27 proyectos aprobados por US$ 76.173 millones, con fuerte predominio de las actividades hidrocarburíferas y mineras. Neuquén, Río Negro y San Juan concentran cerca del 74% de los fondos comprometidos. La provincia de Santa Fe también tiene participación a través de la nueva terminal portuaria de Timbúes.