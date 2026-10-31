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Ya suma 27 proyectos

Con US$ 76.173 millones aprobados, el RIGI proyecta nuevos desembolsos hasta 2035

El régimen acumula 27 proyectos aprobados por US$ 76.173 millones, con fuerte predominio de las actividades hidrocarburíferas y mineras. Neuquén, Río Negro y San Juan concentran cerca del 74% de los fondos comprometidos. La provincia de Santa Fe también tiene participación a través de la nueva terminal portuaria de Timbúes.

Santa Fe participa del RIGI con una nueva terminal portuaria en TimbúesSanta Fe participa del RIGI con una nueva terminal portuaria en Timbúes
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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos y ya registra 27 iniciativas aprobadas por un monto total de US$ 76.173 millones.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestran una marcada concentración de las inversiones en los sectores de petróleo, gas y minería, tanto por el volumen de los proyectos aprobados como por los que todavía se encuentran en evaluación.

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En ese contexto, Rosario fue sede el 29 de octubre de la primera Ronda de Negocios RIGI, un encuentro impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación para vincular a los grandes inversores con proveedores nacionales de bienes y servicios.

La iniciativa apunta a generar oportunidades para las empresas locales y ampliar la participación de la industria argentina en las cadenas de valor asociadas a los nuevos emprendimientos.

Petróleo, gas y minería concentran el 97% de los proyectos aprobados

La composición sectorial de las inversiones aprobadas refleja el peso de las actividades extractivas y energéticas.

El segmento de petróleo y gas reúne proyectos por US$ 46.158 millones, mientras que la minería concentra otros US$ 27.624 millones. En conjunto, ambos sectores representan cerca del 97% del monto total autorizado bajo el régimen.

(251214) -- TIMBUES, 14 diciembre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 13 de diciembre de 2025 de un pescante descargando trigo en la bodega del buque MV Shandong Fu Yi que trasladará el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China en la terminal portuaria de Cofco International, en la localidad de Timbúes, en el norte de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina. El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China partió el sábado desde la provincia argentina de Santa Fe, marcando un hito en la relación económica bilateral y la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)La provincia de Santa Fe también tiene participación a través de la nueva terminal portuaria de Timbúes.

El predominio también se observa entre las iniciativas que todavía están en evaluación. Según la información pública relevada, los proyectos vinculados con petróleo y gas suman US$ 98.180 millones, mientras que los mineros alcanzan los US$ 19.109 millones.

En tanto, las propuestas relacionadas con energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología tienen una participación menor, aunque pueden generar efectos sobre las economías regionales y las cadenas de proveedores.

Los desembolsos previstos alcanzarán su máximo en 2028

Los planes de inversión de los proyectos aprobados contemplan desembolsos por US$ 7.663 millones durante 2026 y US$ 7.930 millones en 2027. El mayor flujo anual se proyecta para 2028, con US$ 9.008 millones. A partir de allí, los montos previstos comenzarían a reducirse: US$ 7.171 millones en 2029 y US$ 6.212 millones en 2030, para descender gradualmente hasta ubicarse en torno de los US$ 2.000 millones anuales hacia el final del período analizado.

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Estas estimaciones corresponden exclusivamente a los flujos previstos entre 2026 y 2035. Por lo tanto, no incluyen las inversiones que ya se concretaron antes de ese período ni aquellas proyectadas a partir de 2036.

La distribución sectorial de los desembolsos también muestra cambios a lo largo de los años. En 2026, petróleo y gas explican el 61,3% de los fondos previstos, mientras que la minería representa el 33,9%. Entre 2027 y 2030, las dos actividades mantienen participaciones relativamente equilibradas, e incluso la minería alcanza el 56,5% en 2029.

Desde 2031, en cambio, los hidrocarburos adquieren un peso cada vez mayor: representan el 58% de los flujos proyectados para ese año, el 83,4% en 2032 y más del 94% a partir de 2033.

Rigi Rosario. GentilezaRIGI: las inversiones aprobadas superan los US$ 76.000 millones y se concentran en petróleo, gas y minería

Esta composición podría modificarse a medida que se incorporen nuevos proyectos al régimen. Los desembolsos correspondientes a energía eléctrica, siderurgia e infraestructura tienen una incidencia más acotada y se concentran principalmente en los primeros años.

Neuquén, Río Negro y San Juan reúnen el 74% de las inversiones

La distribución territorial de los proyectos aprobados evidencia una fuerte concentración en las provincias vinculadas con la producción de hidrocarburos y la actividad minera. Neuquén encabeza el listado, con inversiones por US$ 23.744 millones, seguida por Río Negro, con US$ 19.356 millones, y San Juan, con US$ 13.510 millones.

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Estas tres jurisdicciones suman US$ 56.610 millones, equivalentes a aproximadamente el 74% del total aprobado. El peso de Neuquén y Río Negro está relacionado principalmente con los emprendimientos asociados a Vaca Muerta, la infraestructura de transporte y los proyectos de licuefacción de gas. En San Juan, en tanto, sobresalen las iniciativas mineras, especialmente las vinculadas con el cobre.

La aprobación del proyecto Agua Rica elevó a Catamarca a US$ 8.474 millones en inversiones y la ubicó en el cuarto lugar del ranking provincial. Más atrás aparecen Buenos Aires, con US$ 4.961 millones, y Salta, con US$ 3.508 millones. En conjunto, las cuatro principales jurisdicciones receptoras —Neuquén, Río Negro, San Juan y Catamarca— concentran alrededor del 85% de los montos aprobados.

Santa Fe también participa a través de la infraestructura agroexportadora

Aunque el grueso de las inversiones está asociado a los sectores energético y minero, el RIGI también contempla proyectos vinculados con la actividad agroindustrial. En Santa Fe, uno de los emprendimientos aprobados es la Terminal Multipropósito Timbúes, una nueva infraestructura portuaria para el Gran Rosario, principal nodo agroexportador del país.

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Otro proyecto con impacto potencial sobre el sector agropecuario es Fertil Pampa, de Pampa Energía, aprobado para su desarrollo en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa contempla la construcción de dos plantas de producción de urea, cada una con una capacidad de 3.000 toneladas diarias, con sus respectivas unidades de granulación, además de una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día.

agua rica catamarcaRIGI: las inversiones aprobadas superan los US$ 76.000 millones y se concentran en petróleo, gas y minería

El gas natural proveniente de Vaca Muerta será el principal insumo de este emprendimiento, que apunta a duplicar la capacidad productiva argentina de urea, un fertilizante estratégico para la agricultura. De esta manera, el régimen incorpora inversiones que, además de ampliar la infraestructura energética y minera, pueden incidir sobre la logística, el abastecimiento de insumos y la competitividad de las cadenas agroindustriales.

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