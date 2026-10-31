La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue sede de la final provincial de AgroMakers 2026, el programa que promueve la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre estudiantes de escuelas secundarias de Santa Fe. La jornada reunió a los 45 equipos finalistas, seleccionados entre más de 520 ideas trabajadas durante el año en distintas localidades de la provincia.
Más de 520 ideas y 45 finalistas: la innovación joven tuvo su encuentro en Rosario
La final provincial se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, con iniciativas seleccionadas entre más de 520 ideas desarrolladas durante el año. Los trabajos abordaron desafíos vinculados con la educación financiera, la seguridad rural, la inclusión educativa, la gestión y las energías renovables.
En el Salón Manuel Belgrano de la institución, los estudiantes presentaron sus propuestas ante un jurado, compartieron el proceso de desarrollo de cada iniciativa y expusieron soluciones pensadas para responder a necesidades concretas de sus comunidades.
Organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Austral, sede Rosario, AgroMakers nació en 2019 y se consolidó como un espacio de formación que propone a los jóvenes identificar problemáticas de su entorno, trabajar en equipo y convertir sus ideas en proyectos con potencial de impacto social, ambiental y productivo.
Durante la apertura, el presidente de la BCR, Pablo Bortolato, destacó el trabajo de las instituciones y el acompañamiento a los estudiantes. También valoró la posibilidad de que las iniciativas surgidas del programa trasciendan el ámbito educativo y puedan convertirse en soluciones concretas para las comunidades.
Por su parte, Anaclara Dalla Valle, gerenta de Fundación, Sostenibilidad y Comunicación de la BCR, destacó la continuidad de la propuesta y su alcance territorial. "Este es un programa que promueve el ADN emprendedor en estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia", señaló.
Victoria Cerrano, gerenta del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Austral, puso el foco en la participación de los jóvenes durante el proceso. Según explicó, los estudiantes fueron quienes identificaron las problemáticas de sus localidades y contribuyeron a construir un mapa interactivo de los principales desafíos que observan en Santa Fe. "Los protagonistas de relevar las problemáticas fueron los estudiantes", remarcó.
De los desafíos locales a las propuestas innovadoras
A lo largo del año, AgroMakers desarrolló encuentros de formación y espacios de trabajo en diferentes localidades santafesinas, con la participación de estudiantes, docentes y mentores.
La metodología parte de los denominados "desafíos glocales", que vinculan las necesidades de cada comunidad con problemáticas de alcance global. A partir de ese enfoque, los equipos identifican situaciones que consideran prioritarias y diseñan posibles respuestas mediante herramientas de innovación, creatividad y emprendedurismo.
Uno de los resultados de esta edición fue la elaboración de un mapa interactivo que reúne los problemas detectados por los propios estudiantes en distintas localidades. La herramienta permite visualizar las preocupaciones de los jóvenes y reconocer la diversidad de desafíos que atraviesan las comunidades de la provincia.
La final provincial representó el cierre de ese recorrido. En esta instancia, los 45 equipos seleccionados realizaron la presentación o pitch de sus proyectos ante un jurado, que evaluó las propuestas y definió los trabajos destacados.
Educación financiera, seguridad rural e inclusión, entre los proyectos premiados
El primer puesto fue para "Ciudad Financiera", desarrollado por estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 486 "Francisco Netri", de Carcarañá. La iniciativa consiste en un juego de mesa acompañado por una aplicación que permite abordar conceptos de educación financiera de manera interactiva, mediante la combinación de recursos lúdicos y tecnológicos.
El segundo premio correspondió a "Silotec", del IPETyM N.º 59 "25 de Mayo", de Cruz Alta. El equipo presentó un sistema de rescate destinado a personas que sufren caídas dentro de silos, una problemática vinculada con la seguridad en las actividades agropecuarias.
El tercer lugar fue para "Smartstockia", de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 449, de Acebal, con una plataforma orientada a la gestión de stock en droguerías.
Además, el jurado otorgó tres menciones especiales. "Mi Metro Cuadrado", del Superior de Comercio N.º 51 "Dr. Manuel Belgrano", de Armstrong, fue reconocido por su propuesta de videojuego sobre educación financiera. "Chispas Inclusivas", de la EETP y ESO N.º 662 "Juan Bautista Cabral", de Villa Guillermina, recibió una distinción por una aplicación educativa adaptable a las necesidades de cada estudiante.
En tanto, "Frostop", de la EESO N.º 710 "Los Quirquinchos", de Los Quirquinchos, fue destacado por desarrollar un sistema de calentamiento de agua mediante energía solar.
La jornada contó también con la participación de representantes de la BCR, la Fundación BCR, A3 Mercados, Banco Macro y el Ministerio de Educación de Santa Fe, además de docentes, instituciones auspiciantes y miembros de las comunidades educativas.