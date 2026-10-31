Reunió a estudiantes secundarios de la provincia

Más de 520 ideas y 45 finalistas: la innovación joven tuvo su encuentro en Rosario

La final provincial se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, con iniciativas seleccionadas entre más de 520 ideas desarrolladas durante el año. Los trabajos abordaron desafíos vinculados con la educación financiera, la seguridad rural, la inclusión educativa, la gestión y las energías renovables.