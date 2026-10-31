Incertidumbre

Después de 25 años, Los Pumas podrían dejar las instalaciones del Tiro Federal en San Justo

La delegación de la Guardia de Seguridad Rural funciona desde 2001 en un inmueble de la institución, cedido a la Provincia mediante un comodato. Ante el pedido de restitución de las instalaciones, se iniciaron gestiones para concretar el traslado, aunque todavía no hay una sede alternativa definida en la ciudad.