La sede de la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas en San Justo podría dejar de funcionar en el edificio que ocupa desde hace 25 años, a raíz de un conflicto con el Club Tiro Federal, propietario del inmueble.
Después de 25 años, Los Pumas podrían dejar las instalaciones del Tiro Federal en San Justo
La delegación de la Guardia de Seguridad Rural funciona desde 2001 en un inmueble de la institución, cedido a la Provincia mediante un comodato. Ante el pedido de restitución de las instalaciones, se iniciaron gestiones para concretar el traslado, aunque todavía no hay una sede alternativa definida en la ciudad.
La actual comisión directiva de la institución solicitó la restitución del espacio y, ante la falta de un acuerdo, la Provincia comenzó a organizar los trámites administrativos para concretar el traslado de la dependencia policial.
La situación fue expuesta por el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, y el jefe de la Dirección de Policía Rural Los Pumas, Luis Roland, quienes explicaron los antecedentes del vínculo entre ambas instituciones y las alternativas que se analizan para garantizar la continuidad del servicio en la zona.
Un comodato que se extendió durante 25 años
Según explicó Pereira, la dependencia comenzó a funcionar en el inmueble en 2001, a partir de un contrato de comodato celebrado entre la Provincia y el Club Tiro Federal, con vigencia inicial hasta 2011.
Una vez finalizado ese acuerdo, la delegación continuó utilizando las instalaciones debido a que la institución atravesaba un período sin una comisión directiva constituida. Esa situación se mantuvo hasta que, hace poco más de un año, el club normalizó su funcionamiento institucional y sus nuevas autoridades solicitaron la devolución del edificio.
"En su momento hubo una comisión que firmó el comodato, que se prorrogó. Luego, al no haber una comisión, se continuó hasta que se normalizara la situación, cosa que no ocurrió hasta que hace poco más de un año se vuelve a formar una comisión del Tiro Federal y reclama las instalaciones", señaló el funcionario.
Durante los 25 años de permanencia, la Provincia realizó distintas obras de construcción, refacciones y acondicionamiento para adaptar el lugar a las necesidades operativas de la fuerza. Por ese motivo, actualmente se lleva adelante un relevamiento de las mejoras ejecutadas, los materiales incorporados y los recursos económicos destinados al inmueble.
Pereira indicó que las inversiones realizadas representan un aspecto importante dentro del proceso de devolución de las instalaciones.
La importancia de mantener una sede en San Justo
El posible traslado genera preocupación dentro de la estructura policial debido a la ubicación estratégica de la dependencia y al vínculo construido con la comunidad rural de San Justo y localidades cercanas.
El secretario de Seguridad Pública destacó que la sede permitió consolidar una relación de trabajo con la Sociedad Rural y los productores agropecuarios de la región, además de facilitar la cobertura territorial de la Guardia de Seguridad Rural.
"Para nosotros tiene una ubicación estratégica. La integración del personal de la Guardia de Seguridad Rural con el ámbito de San Justo y toda su zona circundante hace que sea una preocupación tener que irnos", manifestó Pereira.
También remarcó que las instalaciones fueron acondicionadas a lo largo de los años y que se encuentran entre las mejores con las que cuenta la fuerza, fuera del cuartel de Santa Felicia.
"Sería algo ingrato. Es un lugar donde se estuvo muchos años, que se acondicionó, donde se está trabajando bien, con una buena relación con la Sociedad Rural y con todos los productores de la zona. Pero las circunstancias así lo imponen", agregó.
Sin una sede alternativa definida
Uno de los principales inconvenientes es que, por el momento, la fuerza no dispone de otro inmueble en San Justo para instalar la delegación. Entre las posibilidades que se evalúan figura buscar un espacio en localidades vecinas o trasladar nuevamente la sección a Santa Felicia, desde donde se podría continuar cubriendo la jurisdicción.
"Hoy no tenemos un lugar en San Justo. Estamos viendo en las localidades vecinas, o volver a Santa Felicia e instalar la sección en alguna localidad cercana", explicó Pereira.
En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública inició las actuaciones administrativas para avanzar con la devolución del edificio. La salida de Los Pumas de San Justo dependerá de que se mantenga el reclamo del club y de que no se alcance un acuerdo entre las partes o aparezca una alternativa para que la dependencia continúe en la ciudad.
Mientras tanto, se comenzó a organizar un eventual operativo de mudanza, que contempla el desarme de las instalaciones y el retiro de los elementos y mejoras que puedan ser trasladados.
La definición tendrá impacto en la organización territorial de la Guardia de Seguridad Rural, que deberá garantizar la cobertura de San Justo y su zona de influencia, aun cuando finalmente deba establecer su base operativa fuera de esa ciudad.